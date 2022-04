Rusia: Desmilitarizar y desnazificar el régimen de Kiev

Los medios de desinformación y manipulación del mundo occidental, principalmente estadounidenses, franceses, británicos y alemanes – que controlan más del 90% de las agencias informativas internacionales, medios gráficos de mayor influencia y medios televisivos (1) han intensificado una campaña que tiene como eje la rusofobia.

Una campaña que nos presenta la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, como si ello hubiese comenzado el 24 de febrero de este 2022, ignorando décadas de presiones, cercos, amenazas políticas, militares y económicas contra la Federación Rusa, tras el derrumbe de la ex Unión Soviética. Años en que los líderes rusos y en especial Vladimir Putin, alertaron la necesidad y la exigencia de no seguir con la expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia la frontera occidental rusa, que se respetaran las medidas de seguridad exigidas de cancelar el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas y solicitar el retorno de las instalaciones militares de la OTAN a sus posiciones del año 1997, cuando se aprobó un acuerdo entre Rusia y la organización y al mismo tiempo no seguir con los cantos de sirena para que Georgia y Ucrania, vecinos de Rusia se incorporaran a la OTA (2).

Todo Tipo de Ataques Contra Rusia

La cruzada contra Rusia, enfrascada en su decisión política-militar de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, constituida como una amenaza a la federación ha tenido, igualmente, como una de sus expresiones el difundir historias falsas. Por ejemplo, sobre el asesinato de civiles tratando de responsabilizar a las fuerzas rusas y así instalar la idea que ellas son culpables de crímenes de guerra. ¿Qué pruebas han presentado los ucranianos? ¡ninguna¡ que no sea aquellas que emanan de sus transmisiones, artículos y fuentes imposibles de contrarresta, pues las pruebas presentadas por Rusia, en contrario, no son publicadas en ninguno de los medios de estos países empeñados en demonizar a Moscú y su dirigencia política y militar.

El gobierno ruso, cuyos medios de información están bloqueados, restringidos y caratulados con mensajes que intentan desmerecer la seriedad de sus afirmaciones, han señalado que las fuerzas armadas ucranianas, junto a las bandas como el Batallón Azov, Dnipro y otros grupos como La Misanthropic Division, el Dnipro-1, el Batallón Batkivshchyna, National Corps, la Unidad Tornado y otros grupos de choque, que “comparten la estética que expresa su ética: son antisemitas, homofóbicos, misóginos, supremacistas blancos, neonazis y, fundamentalmente, antirusos” (3). Estas fuerzas, aupados por el gobierno de Zelenski escenifican acciones al estilo de las muertes en Bucha, en este caso en otras ciudades ucranianas donde la manipulación y desinformación se han hecho presente. Particularmente en el pueblo de Dergachi, Región de Kharkiv donde el nazismo ucraniano organizó y llevó a cabo bombardeos y grabaciones de video con testaferros pagados, que aceptaron desempeñar el papel de “inmolados” supuestamente a manos de fuerzas rusas.

La federación rusa ha denunciado, en múltiples escenarios, que los servicios de inteligencia ucranianos utilizan los cuerpos de las propias víctimas de los bombardeos de artillería del ejército de Kiev, para luego acusar a Rusia como ejecutora de dichas acciones. Una táctica aprendida en años de desestabilización y acciones golpistas e invasiones desarrolladas por Washington y sus aliados. Al mismo tiempo Kiev se vale, de sus fuerzas militares regulares y paramilitares, para acciones de sabotaje en industrias tan sensibles como las químicas como sucedió en la ciudad de Pervomaisky, en la región de Kharkiv donde intentaron explotar un almacén donde se almacenaban varios cientos de toneladas de cloro. A estas alturas del conflicto es evidente, que los acontecimientos en Bucha, donde los medios occidentales se prestaron para la más burda campaña de desinformación, ha sido una provocación, preparada con ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses y europeos, principalmente. Tal como en Siria en los hechos que significaron el uso de los llamados cascos blancos en la ciudad de Duma el año 2018 denunciado a organismos como la Organización Para la prohibición de Armas Químicas cuyos informes eran preparados en las oficinas de los enemigos del gobierno sirio (4).

Los hechos en Bucha y su provocación se evidenció en los informes proporcionados por Rusia mediante el análisis detallado de los materiales fotográficos y videos de la escena de los hechos de bandera falsa. En el mensaje del video del alcalde de la ciudad Anatoli Fedoruk el día 31 de marzo los hechos relativos a muertos de civiles no fueron mencionados en absoluto. Los primeros en llegar a la ciudad fueron las fuerzas neonazis comandadas por el ex miembro del llamado Sector derecha, Sergei Korotkikh. Este, como parte del batallón Azov ha tenido directa participación en las operaciones de crímenes contra la región del Donbás. El 13 de junio del 2014 Korotkikh lideró el ataque al cuartel de las milicias del donbás en Mariupol y los sabotajes en la industria minera de la región. Moscú ha señalado, que los destacamentos al mando de este criminal de guerra son los responsables de los hechos de Bucha, cuyo objetivo principal es desviar la atención de la comunidad internacional sobre las masacres que llevan a cabo las milicias nazis sobre la población ruso parlante del Donbás.

La narrativa del gobierno del comediante Volodimir Zelensky se centra en ignorar las pérdidas significativas de sus fuerzas armadas y la completa desmoralización del personal militar, que es sostenido financiera y con material de guerra gracias a los aportes de estados unidos y los países europeos, que ven en ello la posibilidad de debilitar a Rusia. El supuesto martirio de los militares ucranianos que supuestamente prefieren inmolarse en lugar de rendirse ante las fuerzas rusas es material muy atractivo, para las cadenas internacionales prooccidentales. Mitos construidos como parte de este nuevo tipo de guerra donde lo mediático tiene tanta fuerza como un misil crucero. La realidad es que en los últimos días, sólo en la ciudad de Mariupol, más de dos mil militares ucranianos cesaron la resistencia y se rindieron, que comprueba las declaraciones en redes sociales, donde afirman, además, que el gobierno ultraderechista de Kiev los ha traicionado.

El ministerio de defensa ruso ha señalado que todo aquel militar ucraniano, que deponga las armas, se le garantizará un trato estricto de conformidad en lo establecido por la Convención de Ginebra. Soldados ucranianos que no sólo salvaron su vida frente a la ofensiva rusa, sino que al rendirse han sido alimentados, refugio y tratamiento médico. Esto prisioneros han llamado a sus colegas de armas que depongan las armas y no se sumen al mito que está tejiendo el gobierno de Zelenski respecto a que las fuerzas ucranianas son capaces de resistir de manera efectiva a las fuerzas rusas. Bien saben los estrategas occidentales que Rusia está cumpliendo paso a paso el plan trazado de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. El lavado de cerebro que el régimen de Kiev está generando con apoyo occidental sólo conduce a grandes pérdidas de vidas humanas en las filas del ejército.

Manipulación y Desinformación

A la hora de acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad contra Rusia, el gobierno del país euroasiático ha mostrado evidencias que esa estrategia ucraniana y sus aliados no sólo no tiene asidero, sino que se agota el guion, llega a su fin. Circulan videos y fotografías de soldados rusos golpeados, torturados e incluso el asesinato de prisioneros heridos a manos de fuerzas paramilitares ucranianas (6) a pesar del señalamiento del gobierno ucraniano que notificó al ministerio de asuntos exteriores británico, que estaba aplicando selectivamente los convenios de Ginebra con relación a los prisioneros de guerra rusos. Afirmación desmentida, absolutamente, con las imágenes que muestran el trato criminal que se ha tenido contra prisioneros rusos, heridos y finalmente asesinados. Parte de esta estrategia de manipulación y desinformación llevada a cabo por Kiev incluye el hecho que fuerzas militares regulares y paramilitares nazis ucranianos continúan desplegando armas pesadas en áreas residenciales, equipando puestos de tiro en hospitales, escuelas y jardines infantiles, además de minar infraestructuras sociales. En la región de Kherson, por ejemplo, situada al sur de Ucrania y dotada de 300 mil habitantes, esas fuerzas ucranianas han utilizado a la población civil, incluyendo niños parapetándose entre ellos.

Unido a lo anterior están las acusaciones respecto a la verdadera cacería de brujas que lleva a cabo Kiev, contra ucranianos y extranjeros avecindados en el país por tener opiniones disidentes al discurso oficial, tachando a esos disidentes como “prorrusos” y, por tanto, con amenazas de muerte, persecuciones, secuestros, arrestos e incluso asesinatos. El ex diputado y actual asesor del ministerio del interior Antón Gerashchenko llamó a eliminar a todo simpatizante prorruso en la región de Kiev, sin que sus palabras tuvioeran condena alguna de esta Europa Otanista que rasga vestiduras cuando se trata de Rusia, pero calla obsequiosamente frente a los crímenes de su aliado. El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, residente en Ucrania sufrió la detención a manos del servicio secreto ucraniano, que lo retuvo por varios días y hoy está con prohibición de salir de la ciudad de Járkov, sujeto a silencio en temas relacionados con la guerra. Recordemos que Gonzalo Lira desapareció tras escribir en su Twitter “¿quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelensky? Googlea estos nombres: Volodimir Struk, Denis Kireev, Mijail y Aleksander Kononovich, Néstor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov y Elena Berezhnaya” todos ellos opositores a Zelensky.

Hoy se habla de la resistencia en la planta metalúrgica de Azovstal ubicada en el puerto de Mariúpol” donde resto del batallón nazi Azov se ha atrincherado, que se sospecha no es sólo por un tema de la presencia de mercenarios y asesores d ela OTAN en este sitio rodeado por fuerzas rusas, sino también porque se sospecha de la presencia de un laboratorio para la producción de armas biológicas en el subterráneo de dicha planta. La resistencia ucraniana en Azovstal se debilita día a día y prueba de ello han sido las ofensivas de las fuerzas chechenas que apoyan la ofensiva militar rusa en ucrania, que junto a infantes de marina rusos, a las fuerzas republicanas de Donetsk y los legendarios francotiradores tuvanos de Altai asaltaron el histórico cuartel general del regimiento Azov en Mariúpol y le ocasionaron bajas sensibles. En esa trinchera de la desinformación y la manipulación mediática termino este artículo, dando cuenta de lo que sucede hoy en Mariúpol, donde del total de 400 mil habitantes, que originalmente vivían allí, sólo permanecen 130 mil (7) Bajo el cuidado y asistencia humanitaria rusa, que ha organizado convoyes humanitarios regulares, para la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos y abrigo. En total se entregaron más de 500 toneladas de carga destinada a proveer a la población civil.

¿Quién imaginaria, que algún día musulmanes (chechenos), chamanistas (tuvanos) y ortodoxos (rusos) lucharían para derrotar juntos, a los supremacistas neonazis? Hoy esa idea se ha concretado bajo el marco de una guerra híbrida, donde Rusia está sujeta no sólo a su demonización, sino también ataques políticos, económicos, sedición, intervencionismo, chantajes. La guerra, indudablemente tiene sus costos, muerte, destrucción, víctimas que incluyen hombres, mujeres y niños, pero también la verdad. En febrero de este año 2022, en un artículo publicado en este medio SegundoPaso.es sostuve que “mi visión es que Estados Unidos y la OTAN no deben seguir provocando al oso ruso. Una Rusia que no exige para sí condiciones exclusivas, en la esfera de la seguridad, sino que habla de seguridad común – en este caso en el plano europeo - y que sostiene por medio de su presidente Vladimir Putin que responderá con firmeza ante cualquier paso hostil por parte de ese Occidente liderado por Estados Unidos” (8) Tanto ha ido el cántaro al agua que este al fin se rompió y el resultado serán, a no dudar, la desmilitarización y desnazificación del régimen pro europeísta y Otanista de Kiev. .

Pablo Jofré leal

Artículo Para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente