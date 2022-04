Ascensión a los cielos del Profeta Muhammad (P)

Segundo Paso para Nuestra América.- No se puede hablar de derechos humanos universales, no existe tal universalidad en esa materia, ni de manera conceptual, demográfica o jurídica. El analista, diplomático y profesor universitario, Omar Hassan, nos advierte que este concepto debe ser visto de una "manera diferente a los propios derechos fundamentales que poseen todos los seres humanos". Por ello, no es correcto hablar de los derechos en sí, sino del concepto de Derechos Humanos, porque estos, en la praxis dentro del ámbito multilateral internacional, pierden su carácter universal Dadas las innumerables contradicciones e injusticias que se cometen en esta materia, los derechos se reducen a un "concepto impreciso, vago, altamente flexible y maleable, condiciones idóneas para lograr su instrumentalización".