Bolivia Marcha Firme Rumbo al Censo 2022

Esta rama del cristianismo en Bolivia con su representante Luis Aruquipa ha ido realizando una serie de declaraciones en las cuales de manera directa afirma que instruirá a sus feligreses a boicotear el proceso censal, “Vamos a instruir que no respondan la pregunta de la hoja censal, no vamos a participar. Vamos a hacer una alianza con la Iglesia Católica, con los mormones, con los testigos de Jehová, con todas las iglesias que están dispuestas a defender nuestra fe. No nos arrepentimos del Evangelio porque es poder de Dios, no vamos a participar en un censo que lo vemos como fraudulento y con vicios de nulidad”, así declaro Aruquipa a los medios de comunicación.