El Sagrado Corán en el curso de la historia

el Mensajero de Dios me hizo llamar y dijo: “¡Oh ‘Ali! Dios me ha mandado advertir a mis parientes cercanos, y todavía no he podido hacerlo; ya que sabía que cada vez que comenzara, me enfrentaría a su respuesta desagradable, así que guardé silencio hasta que llegó Gabriel y dijo: “¡Oh Muhammad !, ¡si no haces aquello para lo que se te ha comisionado, Dios te castigará!” Así que prepara comida y pierna de cordero, y llena una copa de ayrán (bebida básicamente compuesta de yogurt y agua, luego invita a los hijos de ‘Abd al-Muttalib para hablar con ellos e informarles de mi misión. Así lo hice, e invité a todos ellos, los cuales sumaban 40 aproximadamente, entre ellos se encontraban Abu Talib, Hamza, Abbas y Abu Lahab, los tíos de este honorable, y cuando estuvieron presentes, me dijo que trajera comida. La traje, y el Mensajero de Dios (s.) tomó un trozo de carne, lo cortó en partes más pequeñas, las colocó en la charola y dijo: “En el nombre de Dios ¡coman!” Ellos comieron hasta saciarse y yo sólo veía los restos que dejaban sus dedos, y ¡juro por Dios que, esa carne era suficiente sólo para saciar a uno de ellos! Entonces dijo: “Dales de beber”. Traje la copa y todos bebieron hasta saciarse. Y ¡juro por Dios que sólo era suficiente para saciar a uno de ellos! Cuando el Mensajero de Dios quiso hablar con ellos, Abu Lahab se le adelantó y dijo: “¡Qué bien los hechizó su amigo!” De pronto desparecieron y el Mensajero de Dios ya no habló con ellos. Al siguiente día el Mensajero de Dios dijo: “¡Oh, ‘Ali! Este hombre, como habéis oído, se adelantó a mis palabras, y el grupo se dispersó antes de que pudiera hablarles. ¡Prepara la misma comida que antes e invítalos de nuevo!”