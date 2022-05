Eid Mubarak, Bendiciones del Mes de Ramadán

Islamaldia - El Corán es un pacto divino y es el recuerdo del compromiso que Dios hizo con los seres humanos al comienzo de la creación en el Mundo Zar (uno de los mundos de la creación mencionados en el Corán y las narraciones), donde Dios preguntó a los seres humanos que aún no habían entrado al mundo: "¿No soy yo vuestro Señor?" y respondieron "sí". Dios dijo: "Por lo tanto, después no digan que no eran conscientes".