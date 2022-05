En esta ocasión abordaremos las discordias levantadas por la tribu Quraysh contra el Sagrado Corán , la impactante respuesta del Generoso Corán , los enfrentamientos surgidos en este devenir, las normas del Mensajero de Dios en la recitación y enseñanza del bendito Corán , el contenido del sagrado Libro y de sus aleyas reveladas en La Meca, Las características literarias de las aleyas reveladas en la Meca, y las características intelectuales de las aleyas reveladas en la Meca.

Segunda lección

El El Sagrado Corán en el curso de la historia

Enfrentamiento de la tribu Quraysh con el Sagrado Corán

Dios Todopoderoso en la Surah Los profetas [21], respecto a las ridículas palabras de los qurayshitas, dijo a su Mensajero:

﴿وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

“Y cuando los que no creen te ven no te toman sino a broma (y dicen): «¿Es éste el que habla mal de vuestros dioses?» Mientras, ellos niegan el recuerdo del Misericordioso”.

(Surah Los profetas, 21:36)

Y respecto a que llaman a este honorable “poeta” y “loco” en la Surah As-Safat [37] dice:

﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾

“Y decían: «¿Vamos a abandonar a nuestros dioses por un poeta loco?» (36)”.

Los del Quraysh llamaron al Sagrado Corán, palabras del maldito satanás, y Dios Todopoderoso en la Surah Las hormigas [27] dice:

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۞… وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾

“Y vuestro compañero (el Profeta) no está loco (22) … Y ello (el Corán) no es la palabra de un Satanás maldecido (25)”.

Y también dijeron que ha sido hechizado y embrujado, y Dios en la Surah El viaje nocturno [17:47] dice:

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى۞ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾

“…y, cuando recuerdas a tu Señor el Único en el Corán, se vuelven de espaldas con rechazo. (46) Nosotros somos quienes mejor conocemos lo que escuchan cuando te escuchan y cuando deliberan en secreto. Cuando los opresores dicen: «Solamente seguís a un hombre embrujado»”.

Esta forma de confrontar al Sagrado Corán en la Surah Las hormigas [27:14]:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

es decir: “Y las negaron, a pesar de la certeza de sus almas, con opresión y altivez”, fue porque sabían que no tenían el poder para enfrentarlo.

Los del Quraysh toman la iniciativa para prevenir la influencia del Corán. Ibn Hisham y otros narraron: “Un grupo del Quraysh visitó a ‘Walid ibn Mughirah’ durante la temporada de la Peregrinación para que los aconsejara, y dijo: ‘¡Oh grupo del Quraysh! Ha llegado la época de la Peregrinación y pronto entrarán las caravanas árabes que han oído hablar del asunto de su amigo; entonces, ¡únanse y no estén en desacuerdo, lo que hará que se nieguen y se transgredan mutuamente!” Dijeron: “¡Oh Abba Abd al-Shams! “¡Elige para nosotros un voto y dínoslo para que nosotros lo digamos también!” Él dijo: “Díganlo para que yo lo escuche”. Dijeron: “Decimos que es un cohen”. Exclamó: “¡No, por Dios, él no es un cohen!, hemos visto a los cohenes, sus palabras no se asemejan a los susurros ni a las rimas de los cohenes”. Dijeron: “Decimos que es un loco”. Dijo: Él no es un loco, hemos visto a los locos y los conocemos, en él no se ve ningún singo de locura”. Dijeron: “Decimos que es un poeta”. Contestó: “No, él no es poeta, hemos vista a diversos poetas todos los conocemos, sus palabras no son las de un poeta”. Dijeron: “Nosotros decimos que es un hechicero”. Él dijo: “Él no es un hechicero, hemos visto hechiceros y su hechicería, ese soplar y atar no es de los hechiceros”. Dijeron: “Entonces, ¿qué decimos, ¡oh, Abba Abd al-Shams!?” Contestó: “¡Juro por Dios, que sus palabras son dulces, sus raíces son fuertes y sus ramas fructíferas! Entonces, digan lo que digan, su invalidez es obvia lo mejor, es decir: ‘Es un hechicero, ha pronunciado una palabra mágica que separa al hijo del padre, al hermano del hermano, a la mujer del marido y al hombre de sus parientes. ¡Por esta razón, sepárense de él!’ Así lo hicieron y se sentaron en el camino por donde transitaban los peregrinos, y asustaron a todos los que vieron con tales palabras. Y fueron cuidadosos. Dios Todopoderoso también dijo lo siguiente sobre Walid ibn Mughirah y su opinión:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾

“No será fácil para los que no son creyentes. (10) Dejadme con quien he creado Yo solo (11) y para quien puse bienes abundantes (12) e hijos que estén junto a él (y a su servicio). (13) Y le he facilitado la vida (desde cualquier perspectiva) (14) pero aun desea más. (15) ¡Pero no será así! En verdad, él se oponía a Nuestras señales. (16) Pronto le haré atravesar grandes dificultades (entonces lo haré caer). (17) En verdad, él ha reflexionado y decidido (para enfrentarse al Corán). (18) Así pues ¡Que le maten! ¡Cómo ha decidido (enfrentar la Verdad)! (19) ¡Que le vuelvan a matar! ¡Cómo ha decidido (y preparado su plan satánico)! (20) Después ha observado, (21) luego ha fruncido el ceño y su rostro ha mostrado su horrible fealdad, (22) luego, ha mostrado (a la Verdad) su desprecio y arrogancia (23) y ha dicho: «Esto (el Corán) no es más que magia transmitida de sus predecesores. 24)” (Surah El arropado 74:11-24)

– Quraysh sugiere una solución intermedia

Los exegetas han narrado respecto a la Surah Los hipócritas [63] e Ibn Hisham en su obra Al-Sirah, que “Aswad ibn Muttalib”, “Walid ibn Mughirah”, “Umayyah ibn Khalaf” y “As ibn Wa’il” que eran de los jefes del Quraysh rodearon al Mensajero de Dios que se encontraba circunvalando alrededor de la Ka’ba en La Meca y le dijeron: “¡Oh, Muhammad! ¡Hagamos las paces y adoraremos lo que tu adoras, y tú también adorarás lo que nosotros adoramos, ¡para que seamos socios en ello! Ahora bien, ¡si lo que adoras es mejor que lo que adoramos nosotros, nos beneficiaremos de ello, y si lo que adoramos es mejor que lo que tu adoras, tú te habrás beneficiado! Dios Todopoderoso reveló la siguiente Surah en rechazo a su oferta ignorante:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

“En el nombre de Al.lah, el Clementísimo, el Misericordiosísimo”

“Di: «¡Oh, vosotros que no creéis! (1) No adoro lo que vosotros adoráis, (2) ni vosotros sois adoradores de lo que yo adoro. (3) Y yo no soy adorador de lo que vosotros adorabais (4) y vosotros no sois adoradores de lo que yo adoro. (5) Para vosotros vuestra religión y para mí mi religión.» (6)”. (Surah Los que no creen 109)

– Quraysh se muestra violento hacia el Mensajero de Dios

Los líderes del Quraysh se reunieron una vez más con el Mensajero la Casa de Dios y con violencia e insultos trataron de impedir que invitara.

Tabari y otros, respecto a la causa de la revelación de esta aleya transmitieron: “Un grupo de los qurayshitas se reunió con Abu Yahl, As ibn Wa’il, Aswad ibn Muttalib, Aswad ibn ‘Abd Yaquz y otros de sus grandes jefes y se dijeron unos a otros: ‘Vayamos a ver a Abu Talib y hablemos con él para que nos dé una solución justa y deje de maldecir a nuestros dioses y lo dejemos con su Dios; ya que se teme que este anciano muera, tomemos medidas y el pueblo árabe nos culpe y diga: ‘En cuanto su tío murió comenzaron a acosarlo’. Luego enviaron a un hombre llamado “Muttalib” para que visitar a Abi Talib; le pidió permiso para entrar y estando ahí le dijo: ‘¡Oh Abu Talib! Eres nuestro jefe y nuestro señor, juzga con justicia entre nosotros y tu sobrino, dile que deje de maldecir a nuestros dioses para que podamos dejarlo a él y a su Dios’.

Abu Talib invitó al Mensajero de Dios y le dijo: ‘¡Sobrino! Estos son los jefes y grandes personalidades de tu tribu, te piden que elijas un camino moderado, dejes de maldecir a sus ídolos y ellos por su parte te dejarán con tu Dios’.

El Mensajero de Dios dijo: ‘¡Oh tío! ¿Me pides que no los invite a algo que es mejor para ellos?’ Dijo Abu Talib: ‘¡No!, ¿a que los estás invitando?’ Contestó: ‘Los invito a decir una palabra a través de la cual alcanzarán honor de este mundo y de el Más Allá”. Abu Yahl dijo: ‘¡Juro por el alma de tu padre (cuál es esa palabra) que la repetiré y diez palabras más las repetiré!’. El Mensajero dijo: “Digan:

«لا إله إلاَّ اللّه‏»

“No hay más dios que Allah”.