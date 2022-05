Esta obra melodramática de 1988, gano el premio al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, bajo la dirección de Giuseppe Tornatore, y es una expresión de la Italia que resurgía de la guerra y presenta ese mítico amor por el cine.

Nota: Si aun no viste la película, este análisis contiene algunos spoilers

Han pasado más de 30 años del estreno de Cinema Paradiso, una película que pensaban que iba a ser un rotundo fracaso y así lo fue en la taquilla italiana, a pesar de este fracaso se abrió paso de entre las cenizas, para ser uno de los clásicos mundiales que se roba el corazón de los cinéfilos, ganándose a pulso el premio Oscar de la Academia a la mejor película de habla no inglesa, como también cosechando premios en distintas competiciones, siendo ganador del Festival de Cannes y los premios BAFTAs.

No cabe duda, que ambos personajes estaban destinados a compartir momentos gratos, llegando a entablar más que una amistad, siendo Alfredo el padre que perdió Totó y para Alfredo siendo Totó el hijo que nunca pudo tener, su amor por el cine afianza esta amistad.

La tragedia no está ausente en esta obra, pues si bien la amistad entre Totó y Alfredo se consolida, su relación se ve a prueba tras el incendio del Cinema Paradiso, ya que por aquel entonces el celuloide era difícil de manipular y se corría el riesgo de que si se calentaba, podría causar un incendio, tras la quema del celuloide y la falta de agua la sala empieza a arder en fuego, Totó al ver que su amigo estaba en medio del incendio, corre a salvarle la vida, a pesar de su corta edad y el peso, logra a sacar a Alfredo del incendio, pero este queda ciego permanentemente.

Pasan los años, y Totó llega a ser un joven simpático, responsable, y con grandes ganas de comerse al mundo, por ello Alfredo sigue a su lado aconsejándole lo bueno, deseando que el joven Totó pueda ser alguien grande, alguien que Alfredo deseo ser, pero por vivir en medio del pueblo y de la guerra no pudo cumplir sus sueños.

En un momento donde todo parecía perfecto, Totó conoce a su primer amor Elena, con quien vive y conoce nuevas facetas de la vida, momentos tiernos y amargos, y como se imponen las clases sociales en la relación, pues no quieren que se establezca una relación entre Elena y Totó, ya que Elena es hija de un banquero adinerado y Totó es pobre y el proyector del Cinema Paradiso, por ello la familia de Elena se muda y Totó es reclutado al servicio militar, a pesar de que el joven soldado escribe y llama en reiteradas ocasiones a su eterno amor, no logra obtener una respuesta, en su desesperación al salir del ejército, vuelve al pueblo con la noticia de que su amada se ha ido, pero el viejo Alfredo aun lo espera y en medio de la melancolía de Totó, le brinda el consejo más importante de su vida, el cual es que deje el pueblo y luche por sus sueños, con todo su corazón, sin mirar atrás y jamás volver, tras escuchar ello Totó y Alfredo se abrazan fuertemente y entre lágrimas promete hacer lo que Alfredo le ha pedido, por ello Totó se embarca en un tren para no volver.