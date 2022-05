El Negocio Millonario de las Mascotas

La firma presenció cómo los consumidores migraron de las ventas físicas hacia el comercio electrónico, en época de pandemia, ya que fueron consideradas entre las que realizaban “actividades esenciales”. El valor estimado que alcanzarían las ventas de la industria pet care o de cuidado de mascotas en México durante 2021 fue de 2,455 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento significativo, con un crecimiento de 47.5% respecto al 2016. Esto demuestra la clara injerencia de Estados Unidos principalmente, en este tipo de “negocios” que no solo afirman la dependencia económica sino también cultural…

No está claro cuándo comenzó el ser humano a demostrar el gusto por los animales independientemente del afán utilitario que lo hace a partir de la domesticación de animales. Se sabe que, hace miles de años, nuestros antepasados probablemente solían tener lobos alrededor, posiblemente los capturaban jóvenes, los domesticaban y vieron que eran útiles para la caza. Esto pudo haber empezado hace 27.000 años, de acuerdo a estudios realizados.

Durante décadas prevaleció la visión de que, además de compañía, los animales domésticos proveían de beneficios para la salud. Se decía que tener una mascota mejoraba el bienestar psicológico, incluso que podían hacer que sus amos vivieran más. Sin embargo, el resultado los estudios al respecto demuestran lo contrario. Aunque estos supuestos beneficios han sido ampliamente desacreditados se han perpetuado en el imaginario social, lo expresó John Bradshaw, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. "La gente no vive más si tiene mascota. Ese argumento ya se desechó", remarca.

Mientras algunos demostraron que las mascotas mejoran algunos aspectos de la salud, otros, más recientes, concluyeron que pueden provocar lo contrario. Por ejemplo, una investigación halló que los dueños de mascotas tienden a tener más problemas de salud mental y a sufrir mayores niveles de depresión que aquellos que no las tienen. Y otra sugiere que la felicidad de aquellos que tienen animales en casa no es mayor que la de los que no cuentan con un animal de compañía, pues terminan cansados de la limpieza del hogar y de zonas verdes de parques públicos.