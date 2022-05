La Adicción de Estados Unidos: Injerencia en América Latina, y de Nuevo, en Chile

Decir que Estados Unidos solo se ha remitido a injerencias, golpes de estado o espionaje en América Latina es del todo equivocado, pues su involucramiento y perjuicio ha sido a escala planetaria. Casi no hay países donde el afán estadounidense ha tratado o cambiado la voluntad de naciones soberanas, y como operadores especiales para estos casos lo son sus embajadas. En efecto, el expresidente boliviano Evo Morales, planteó que en Estados Unidos no se han registrado golpes de estado, porque no hay una embajada norteamericana, en declaraciones vertidas el 23 de abril de 2014, en el marco de la Cumbre Juvenil Latinoamericana.