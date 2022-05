Segundo Paso para Nuestra América.- Los EEUU y sus aliados están en guerra contra la humanidad. No solo han provocado todos los conflictos bélicos que vivimos en el mundo, sino que ya no lo hacen con ejércitos nacionales, multinacionales y bajo las banderas antes izadas en nombre de su presumible modelo de restitución democrática, sino con el accionar terrorista ejecutado por coorporaciones de seguridad, mercenariado y asesinos sin patria ni principios, sin moral ni glorias. En ese contexto, los derruidos imperios occidentales plantean el clima de confrontación contra los gobiernos no afines a su mandato en Asia Occidental, Norte de África, America Latino Caribeña, Europa del Este y Eurasia, ejecutando acciones a través de un terrorismo encubierto, de supuesta espontaneidad, el cual se produce motivado por las luchas intranacionales, No obstante, es publico, notorio y comunicacional el financiamiento y adiestramiento que dichos grupos reciben de parte de la industria armamentística imperial. En ese orden de ideas, nuevamente las acciones criminales del terrorismo financiado y entrenado por Israel y los EEUU en el Asia Occidental, atacan cobardemente y asesinan a un miembro del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, situación que indudablemente eleva el clima tensional en la zona.