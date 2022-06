​​​​​​​Mecanismos solapados y de guerra no declarada del imperialismo

Segundo Paso para Nuestra América.- Desde finales de la primera década del Siglo XXI (2009 a 2010), Omar Hassaan ha insistido, con poco o ningún éxito, en que nos encontramos en el plano internacional en una “Guerra Fría”. Por un lado, entre Estados Unidos y sus aliados; por otro, entre Pekín y Mos, cúaunque no había sido declarado o aún no había sido conformado. De acuerdo con el autor, esta propuesta gozó de poca credibilidad por mucho tiempo. En buena parte, debido a la insistencia de los apologistas y los “pundits” de Washington, como también los propios rusos y chinos a lo largo de la década 2010 a 2020, quienes siempre negaron la existencia de dicho conflicto en aras de no echarle "más leña al fuego".