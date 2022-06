Nuestros Hábitos

En el último programa hablamos sobre el orden y su importancia en la vida. Dada la trascendencia de este tema, es mejor aprender a ordenar desde pequeños y mantener en el tiempo esta práctica de acuerdo a la edad del niño para que se convierta en un buen hábito. Esperar disciplina en la adolescencia, independientemente de la niñez, no es razonable, y si un niño se acostumbra a la indisciplina es muy difícil cambiar ese comportamiento.

Enseñar habilidades para la vida a los niños es uno de los deberes de los padres y el próximo paso es de las autoridades escolares. En primer lugar, se debe evitar la ira y la coerción para establecer el orden en los niños. La ira ha sido ampliamente condenada en las tradiciones islámicas e incluso ha sido llamada la "llave de todo mal". Además, cuando considere implementar reglas necesarias para establecer disciplina en sus hijos, debe ser firme en hacer cumplir estas reglas y evitar la vacilación.

Obtener los hábitos correctos lleva tiempo y no es posible lograrlos de una sola vez. Otra manera que se debe considerar para establecer la disciplina es el principio de modificación gradual del comportamiento. Adquirir los hábitos correctos es un proceso y los cambios no son inmediatos. Los profetas de Dios (P), quienes son los educadores de la sociedad humana, no transmitieron a la gente todas sus instrucciones a la vez, sino que aplicaron un método paso a paso, tomando su debido tiempo.

El cambio de estado se desarrolla a lo interno del niño, luego se convierte en un hábito y se transformará en una conducta positiva y es muy necesario mantenerla con constancia. El Imam Ali (P) dice al respecto: Acción y más acción, antes del trabajo final. Después de la perseverancia, más perseverancia. Finalmente, paciencia, mucha paciencia.”

Para mejorar el comportamiento de un niño, primero debe establecerse una relación positiva con él. El niño necesita ante todo una interacción dinámica y continua con los padres. Así que organice una actividad edificante con el niño, todos los días. Puede reconocer sus juegos y actividades favoritas y también las suyas. Lo importante es que el juego con el niño sea interactivo y recíproco. El niño necesita momentos - aunque sean cortos - para experimentar una actividad divertida y atractiva con sus padres, a fin de desarrollar una conexión emocional más fuerte.

Acepte al niño y sus sentimientos con empatía y proporciónele amor incondicional. Para este propósito, es mejor que los niños se expresen, por ejemplo, diga: "Entiendo que estés enojado…" o dele al niño, mayor oportunidad de hablar sobre cómo se siente. Es importante que sea capaz de manifestar sus emociones y se sienta comprendido por usted.

Recompensar y alentar a los niños a tener comportamientos positivos tiene un efecto significativo en el mejoramiento de la conducta y la reducción del abuso infantil. Hay varios tipos de recompensas, cada una de las cuales debe usarse tanto, como sea posible según la situación. Prestar atención a los comportamientos positivos con la mirada, sonreír, abrazar y acariciar al niño puede ser efectivo. Además, la recompensa verbal describiendo su buen empeño es muy eficaz para reforzar el comportamiento deseado.

Puede considerar premiar a su hijo por sus comportamientos positivos, como darle los alimentos que le agraden. Las recompensas situacionales incluyen brindar oportunidades que el niño disfrute, como ir a donde le gusta. No cometa el error de propinar antes de que se realice una buena acción, es decir, dar al niño lo que quiere con la esperanza de que se comporte bien, o para detener el comportamiento negativo. Al recompensarlo, se determina la regla de antemano, la recompensa y el elogio se usan después de hacer lo correcto.

Se pueden usar varios métodos para reducir el comportamiento negativo y el desorden, incluidos ignorar, crear límites y guardar silencio, conocidos como métodos inversos. Estos métodos varían según el tipo de comportamiento. Primero se debe identificar el comportamiento negativo, sea lo más claro posible al definirlo. Además, cuantas menos acciones considere que se deban corregir, más probable es que sea efectivo.

Ignorar es otro tipo de método inverso. Este método se utiliza para comportamientos que solamente quieren llamar la atención de los demás. Tenga en cuenta que incluso las actitudes negativas, como mirar, fruncir el ceño, pelear, etc. son un tipo de mensaje. El método del tiempo de silencio generalmente se usa para comportamientos que son menos controlables y dañinos para los demás.

En ese momento, el niño estará en soledad y debe sentarse en silencio por un corto tiempo. En ese lapso, la resistencia o los gruñidos del niño no debe afectar la orden. Hay que esperar a que se calme. El tiempo sugerido es calcular un minuto por cada año de edad. Por ejemplo, un niño de dos años debe sentarse en una silla durante dos minutos.

Como dijimos al comienzo del programa, es muy importante controlar su ira y tensión en el momento de educar a su hijo. El niño no debe sentir que esta privación se debe al resentimiento o ira. Más bien, debe aprender que su mala conducta tiene ciertas consecuencias. En sus comentarios, nunca le diga al niño que no le quiere o que toda su personalidad es mala. Es mejor demostrarle que solamente no acepta su mal comportamiento, que lo ama y que su existencia es valiosa, tomando en cuenta que el efecto que se establezca debe ser justo después del comportamiento. Finalmente, es muy importante que nunca use el castigo físico en los niños.