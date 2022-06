Agua, vida y política

En la cultura chiita , apagar la sed de los seres humanos, los animales y las plantas es un acto valioso que es elogiado tanto en términos de comportamiento moral como social, se cree que eso le agrada a Dios y será recompensado en el Más Allá. En algunas ciudades, se considera que la recompensa de dar agua es mucho mayor que la de dar pan. Demorarse en proporcionar agua a la persona sedienta merece un reclamo. La gente de Jorasan generalmente usa la expresión: "Estaba vivo y no me diste agua , ¿pondrás agua en mi tumba?" con las personas lentas y vacilantes al momento de satisfacer las necesidades de los demás. En Lorestan e Ilam, un cazador no tiene derecho a dispararle a un animal o a un pájaro mientras esté bebiendo agua de un manantial o un río.