Día Mundial de Medio Ambiente

SegundoPaso ConoSur - "La muerte no va conmigo la vida va en fuego entero, me plazco en sangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo la extravié de mi escarcela: no corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. Cuando la mano recurre a este supremo argumento se va nublando el camino, naufragan los elementos, soplan los vientos contrarios y se hunden los miramientos" tema del fallecido músico chileno Patricio Manns