¿Cuáles fueron los primeros efectos del virus Corona 19 en el mundo?

Hace unos meses que el mundo se vio envuelto en el miedo y se propuso la mejor y más importante solución para controlar una de las enfermedades más contagiosas de la historia: la cuarentena. Esto sucedió en un momento en que nadie estaba preparado para aceptar una pandemia y una enfermedad infecciosa en el siglo XXI. El mercado de ofertas audibles, visuales y legibles aumentó rápidamente durante ese período y muchos usuarios en las redes sociales compartieron películas, libros y música; actividades que hacían más útiles y llevaderos los días pasados ​​en casa.

Mientras tanto, los artistas no se dieron por vencidos y recurrieron a formas modernas de presentar su arte. Cantantes y músicos que, de no ser por el virus Corona, se habrían presentado en ciudades y salones, usaron las redes sociales para que su audiencia no se sienta sola y puedan pasar los días y las noches de cuarentena en su casa escuchando música en vivo. Debe recordar que una de las cosas interesantes que se hacía era invitar a artistas a tocar música para otros desde la ventana o el techo de sus casas y filmar sus actuaciones. De esta manera, músicos de todo el mundo se propusieron hacer que sus voces y sus instrumentos sean escuchados por quienes estaban en cuarentena.

Pero eso no fue todo, tras el brote del virus Corona, las ventas físicas cayeron en un tercio, mientras que las ventas de obras digitales también cayeron alrededor del once por ciento. La evidencia muestra que ha habido un cambio en la forma en que la gente escucha música. Una compañía de música en línea informa que es más probable que la audiencia en la era de la pandemia escuche música a través de aplicaciones en la televisión y dispositivos inteligentes.

Las investigaciones muestran que el impacto del Corona virus en esta área es tal, que incluso los hábitos de los oyentes han cambiado. Por ejemplo, el estilo que solía ser más conocido durante las vacaciones ahora se ha convertido en un estilo del diario vivir. En otras palabras, la música relajante se ha vuelto más popular entre la gente. Tras la prohibición de reuniones públicas, los artistas se comunican directamente con sus fans desde casa a través de Twitter, Instagram y otras plataformas. Las plataformas de transmisión han habilitado nuevas fuentes de ingresos, incluida la suscripción a canales de artistas que brindan acceso anticipado o exclusivo al contenido, así como conferencias virtuales y comentarios pagados.

En China, por ejemplo, se desarrolló un programa de música en línea a través del cual el 80 por ciento de los músicos aumentaron sus ingresos en más del 50 por ciento, algunos artistas incluso anunciaron un aumento del 100 por ciento en sus ingresos. De esta manera, se puede decir que, para músicos, editores y productores estas nuevas formas de comunicarse con la audiencia pueden ser una forma de aumentar el poder económico y mejorar el sustento de los artistas a largo plazo y mantener viva la industria musical. En otras partes del mundo se han diseñado plataformas en las que los artistas, además de interpretar música, se comunican con sus seguidores y comparten con ellos el contenido deseado. Por supuesto, las plataformas no ganan dinero de esta manera, pero sí se benefician indirectamente de regalías y apoyo financiero. Además, con el aumento del número de consumidores, los hábitos de consumo también han cambiado. Algunos usan servicios compartidos en casa y otros han cancelado sus suscripciones debido a presiones financieras. No olvidemos que algunas empresas de servicios de negocios duales se mantienen en contacto con los apasionados de la música durante tiempos de crisis brindando temporalmente servicios gratuitos hasta que mejoren las condiciones económicas.

Otra cosa que vimos en la era del virus Corona 19 es la tendencia de muchos artistas musicales a producir sencillos (Single Track) y publicarlos en el ciberespacio. Como saben, a lo largo de la historia, la tecnología y los soportes de audio han determinado de alguna manera la cantidad de producción musical. Por ejemplo, en una época había tocadiscos y debido a su espacio definido, solo cabía una canción. En períodos posteriores, se comercializó el casete y la producción aumentó de una hora a 90 minutos. Más tarde, cuando las producciones musicales se proyectaban en CD, las obras se lanzaban en aproximadamente 35 a 40 minutos. Finalmente, la capacidad de producción llegó hasta el sistema digital, fue entonces cuando se podía decir al artista que entregara sus trabajos inmediatamente y sin preocupaciones en menos de 3 minutos.

Por supuesto, en algunas partes del mundo, la industria de la música ha revivido hasta cierto punto con numerosos patrocinios y esfuerzos financieros. Apoyo de organizaciones internacionales como UMG (Universal Music Group Live Nation Entertainment), así como gigantes de transmisión de música en línea y el apoyo económico de los clientes. Muchos fabricantes han desarrollado un mecanismo que permite a los consumidores financiar directamente a sus creadores y propietarios. Otros ejemplos incluyen pagos anticipados sin intereses en situaciones difíciles y emergentes. En el sector público, algunos gobiernos han brindado paquetes de asistencia a industrias y trabajadores afectados por la crisis, incluidos billones de dólares en gastos, subvenciones y préstamos. Estos incentivos no son específicos para la industria de la música, pero muchos incluyen regulaciones para carreras de medios, artes y cultura, así como la expansión de redes seguras para los trabajadores afectados.

Ardavan Yafarian, editor, productor e investigador de música iraní y miembro de la junta directiva de la Asociación Mundial de Música de la UNESCO, al señalar las condiciones desfavorables del sistema económico de la música en el mundo después del brote del virus Corona, dice: "Lo que puede hacer el gobierno ante esta situación es apoyar a los maestros y profesores en el campo de la música que prácticamente han perdido su sustento cerrando sus talleres y centros educativos. El brote del Coronavirus fue una sorpresa para el mundo que ningún país estaba preparado para albergar. Entonces, por ahora, estas son políticas a corto plazo que deberían emplear para ayudar a las industrias culturales y artísticas vulnerables. Creo que el punto de partida de este apoyo son las escuelas de música y las industrias auxiliares que han sobrevivido a las actuaciones musicales en vivo."

Además de estos esfuerzos para ayudar a mejorar la situación económica de la industria, los expertos predicen que la música dará un gran salto en la era posterior al Coronavirus. Se dice que durante este tiempo, las actividades musicales parecen haberse detenido, pero internamente, hubo una gran oportunidad para que los artistas pensaran en obras nuevas y, por supuesto, mejores.

De hecho, han alcanzado una reconstrucción y un florecimiento. El arte, especialmente la música, comenzará y experimentará un nuevo renacimiento, ya que estos artistas a menudo pensaban en realizar varios conciertos a lo largo del año y debido a su apretada agenda, no le daban tanta importancia en producir más y mejor contenido. Los estudios de audiencia probablemente se realizaban en menor cantidad y había pocas oportunidades para que los seguidores y el artista intercambien ideas y aspiraciones. Pero durante la pandemia, muchos artistas tuvieron una mejor relación con sus fanáticos, y esta conexión ha sido efectiva para reconocer su tipo de música favorita. Por lo tanto, en el futuro, el nivel de calidad del trabajo aumentará y automáticamente tendrá un efecto positivo en la economía musical.

Por supuesto, este período puede haber causado que algunos artistas tomaran otro trabajo por problemas económicos y no regresaran a la música, pero todavía existen muchos que tienen una visión más profesional y definitivamente se está tomando su trabajo más en serio. Por todas las cosas positivas que se han hecho en este campo, definitivamente habrá problemas con la música en vivo y los conciertos en la era posterior al Corona 19. Reconstruir la confianza de la audiencia será difícil en algunos casos. Según una encuesta, a pesar de la tendencia actual para la vacunación y la promesa de seguridad en el futuro, la mitad de las personas dice que no está dispuesta a ir a un concierto, cine o parque después de la reapertura de los espacios públicos. Una decisión que definitivamente tendrá un serio impacto en la vida de los artistas porque dos tercios de sus ingresos provienen de presentaciones en vivo.

Por último, pero no menos importante, los médicos creen que, al experimentar momentos satisfactorios, como escuchar música esperanzadora, edificante y tranquila, podemos lidiar con el estrés causado por el brote del Coronavirus y fortalecer el sistema inmunológico. No olvide que escuchar música y evitar cualquier tensión, fortalece el sistema inmunológico y le hace más resistente a cualquier enfermedad. Utilice este arte y acoja su alma y cuerpo con notas agradables.