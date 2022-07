¿Cuáles fueron los primeros efectos del virus Corona 19 en el mundo?

Reporteros sin Fronteras indicó en un informe que al menos 90 países habían bloqueado la cobertura de los medios de comunicación sobre el brote de Corona virus y restringido el acceso de los periodistas a la información. Esto ha desencadenado una situación difícil y a la vez creado nuevas condiciones para los involucrados en los medios.

"A lo único que realmente debemos temer es al propio miedo". Esta es una frase famosa sobre la gravedad del daño que la propagación del miedo y el pánico pueden causar a una sociedad y esto fue lo que presenciamos en el brote del virus Corona. Esta pandemia captó la atención de los medios de comunicación en todo el mundo, pero, ¿hasta qué punto han jugado estos medios un papel en infundir miedo al público?

Katherine Chang, es una escritora estadounidense que ha estado estudiando el papel de las emociones en el periodismo durante casi una década, especialmente en la cobertura de temas de tragedia y miseria. Ella cree que la forma en que los medios cubren las crisis tiene un gran impacto en nuestras vidas. Este efecto es evidente incluso en las conversaciones cotidianas, así como en nuestras emociones. El miedo es un sentimiento que a menudo experimentamos personalmente, pero que a veces puede convertirse en un sentimiento general. Esta emoción, que se propaga a través de los grupos, es tan contagiosa como cualquier otra y puede extenderse rápidamente.

En su último proyecto, Chang investigó el método de cobertura sobre el virus Corona 19 en los principales medios de comunicación del mundo, en el que examinó 9300 artículos de 100 medios de comunicación en inglés de renombre mundial desde los primeros días de la pandemia. Los resultados de la investigación de Katherine Chang muestran que la sensación de miedo ha jugado un papel destacado en la cobertura mediática del virus Corona. Ella dice que en 1066 artículos se utilizaron palabras como miedo (FEAR) o palabras relacionadas con el temor y el pánico. Además de usar estos términos, en los artículos a menudo se usó una literatura que inspira pavor para describir la situación posterior al virus Corona 19. Su investigación muestra que el término "virus mortal" se usó en 50 artículos, aunque la tasa de mortalidad de este virus aún no ha alcanzado el nivel de la gripe. Periódicos como The Sun y The Daily Mail también lo han hecho, ya que usan fotos de la situación junto con su contenido.

En otras partes del mundo, sin embargo, algunas narrativas han buscado neutralizar el miedo y crear un sentimiento de tranquilidad. Por ejemplo, el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha enfatizado ampliamente la necesidad de estar alerta frente al miedo generalizado y dice: "Cuando el miedo se intensifica constantemente, puede convertirse en pánico, obligándonos a hacer cosas que empeoran las cosas. Tales como difundir rumores, acaparar mascarillas y también culpar a ciertos grupos. El surgimiento del miedo como foco central en los informes sobre el Coronavirus refleja el hecho de que gran parte de la cobertura mediática del brote es, de hecho, un reflejo del miedo público en lugar de información precisa sobre lo que realmente está sucediendo."

Es cierto que la incertidumbre ante una pandemia puede generar temor en las personas, porque es algo impredecible y desconocido. Pero el punto que todos los expertos en medios enfatizan es que difundir noticias falsas e información engañosa, además de tener un efecto en la propagación de la mayoría de los virus, también infunde emociones como el miedo y el pánico a gran escala, porque en una sociedad, la cobertura mediática determina la prioridad de los debates sociales. Todas las investigaciones muestran que cuando los medios se toman en serio los problemas, para los miembros de la comunidad es aún más importante. En otras palabras, es posible que las noticias no nos digan cómo pensar, pero sí nos dicen qué pensar.

En este momento, todos en el mundo, desde un niño de 5 años hasta una mujer de 100 años, están preocupados por el Corona. El Coronavirus ha creado una crisis en el mundo moderno que ha alcanzado a los medios de comunicación, las actividades de muchos medios impresos y digitales se han visto fuertemente influenciadas por la prevalencia del virus en el mundo. Los pequeños medios han perdido su ligero auge, los grandes medios están girando en torno a la pandemia y la diversidad de noticias se ha perdido en gran medida.

Cómo lidiar con el virus Corona 19 es un tema ubicado en el área del "periodismo en crisis" y en base a los principios de este tipo de periodismo, se puede interpretar y aplicar. En última instancia, el Coronavirus no es muy diferente de otros fenómenos y calamidades, como inundaciones, terremotos y guerras. La única diferencia es que, en esos casos, un reportero puede acercarse a las personas que se han visto afectadas, pero no es posible que los reporteros se acerquen a los pacientes contagiados y si algún medio de comunicación enviara a sus periodistas a los hospitales para cubrir noticias y reportajes, se violaría la distancia social que interrumpe la cadena de transmisión del virus.

André Fontaine, mientras era secretario del servicio internacional del periódico Le Monde, saltó de un avión en paracaídas para cubrir la Guerra de Corea para estar personalmente en la zona de guerra. Pero, ¿es tal cosa realmente posible frente a una epidemia de Coronavirus? ¿La razón de los medios y periodistas menos arriesgados en la situación actual es el pánico causado por la enfermedad? Tal vez sea así, porque la guerra, por peligrosa que sea, no es un fenómeno desconocido, pero el virus Corona 19 lo es. El virus, de hecho, ha creado una crisis que claramente ha cambiado las funciones de los medios de comunicación. El papel del reportero en cubrir las noticias sobre esta pandemia casi ha desaparecido. La mayoría de los medios están satisfechos con las estadísticas proporcionadas por los gobiernos, y la Organización Mundial de la Salud también, incluso ha advertido a los medios contra la difusión de rumores y la producción de noticias falsas y poco confiables. Esto se denomina interferencia gubernamental grave en la cobertura de noticias.

Los medios impresos ya estaban en crisis por el dominio de los medios digitales, pero con la llegada de la pandemia todos los medios se vieron amenazados. Esta amenaza es, por supuesto, mayor para los medios impresos. Por ejemplo, en Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur e Indonesia, los periódicos ya no están tan presentes como antes de la llegada del Corona 19. Las editoriales casi han sido eliminadas y la subcontratación ha aumentado. Incluso las cadenas de noticias internacionales gestionan a sus reporteros en todo el mundo con nuevos protocolos, y muchos de ellos trabajan desde casa. Sin embargo, aunque el virus Corona 19 intensificó el proceso de debilitamiento de la prensa, también enseñó lecciones importantes a quienes están en este campo. Si se encuentran con un fenómeno de alto riesgo de contagio, ¿cómo se debe reaccionar y cómo se debe adaptar? El Coronavirus aumentó el uso del ciberespacio y las tecnologías de la comunicación y recordó a los medios que deberían usar más espacio web para comunicarse con su audiencia. El predominio del espacio de imagen y video sobre el espacio escrito y de texto en la era de la pandemia es uno de los fenómenos que en el pasado se decía que estaba sucediendo, pero en la actualidad vimos que los contenidos en forma de película, animación e incluso fotos se popularizaron, mucho más que textos escritos. Es decir, el dominio de la imagen sobre el texto es una de las consecuencias de esta situación.

Un principio importante del "periodismo en crisis" es que también se deben cubrir las consecuencias de una catástrofe, no sólo la cobertura informativa del siniestro. ¿Cuántas personas saben cómo se sienten en este momento las familias de quienes murieron por Corona 19 en todo el mundo? Familias que ni siquiera pueden tener una ceremonia de luto adecuada. En la situación actual, el reportero de crisis debe poder registrar estos eventos y abordar el impacto de todas las personas y familias en duelo. Es posible que los periodistas no puedan publicar muchos de sus informes en la actualidad para evitar el pánico o alimentar el miedo global, pero estas son historias que se publicarán más adelante en forma de informes y libros.

Los expertos en medios predicen que después de la crisis de Coronavirus, la literatura dramática en el periodismo aumentará. En un futuro muy cercano, veremos que se publicarán muchas imágenes de esta crisis general, fotos que no están siendo publicadas actualmente. Pero, ¿por qué no se publican ahora? Porque detrás de esta historia hay un periodista con conciencia y ética profesional que sabe que publicar esas fotos ahora intensificará la tragedia humana y expondrá a los gobiernos y al personal médico a un posible derrocamiento. Por lo tanto, este reportero prefiere guardarlas en el cajón de su escritorio por ahora, pero preparará y registrará sus informes. No hay duda de que en el futuro veremos una gran cantidad de reportajes dramáticos de estos días en los medios de comunicación mundiales, a partir de los cuales se producirán obras cinematográficas, teatrales, novelas, etc.