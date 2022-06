El Oeste de Asia en la Semana que Pasó

Segundo Paso para Nuestra América.- Como explicamos hace un tiempo, Palestina, idefectiblemente, es uno de los temas que nos debe llamar a la reflexión crítica permanente; no podemos, por tanto, reducir la posibilidad de realizar este ejercicio de pensamiento en el marco de una efemérides. Palestina nos duele profundamente a los latinoamericanos, no solo porque acá convivimos con palestinos o descendientes de estos, sino porque consideramos el sionismo como una variante del fascismo imperialista de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos representa el cuarto modelo histórico de fascismo y el sionismo es una de sus alas. Esto nos debe mover como sociedad global no solo al rechazo, sino a la lucha mancomunada para erradicar del planeta esta ideología que rezuma barbarie, perversidad, racismo, expansionismo, aporofobia, xenofobia y que ha institucionalizado el genocidio como política de dominación y como principio doctrinal acendrado en sus nuevas generaciones. Occidente nunca quiso liberar al planeta de los nazis, sino impedir que estos monopolizaran el dominio mundial. De manera hipócrita, Occidente se unió para combatir el nazismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial construyó su propia versión de aquella monstruosidad bajo el nombre de sionismo. Para enterrar al fascismo, sea el estadounidense o su variante sionista, hay que enterrar el capitalismo.