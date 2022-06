El triunfo de Petro-Márquez: democracia, paz y vida

Segundo Paso para Nuestra América.- Celebramos la victoria de Gustavo Petro, pero también celebramos el triunfo de Francia Márquez. En ellos depositamos nuestras esperanzas. No es para menos, Colombia es una herida en el corazón de nuestro continente por la situación de violencia y muerte que allí prevalece. Lo hemos dicho antes, la paz en Colombia es necesaria para mantener la paz en Nuestra América. El lema "Cambio por la vida" no podía ser más acertado. Vida y paz es lo que se requiere para que Colombia y toda la región superen las dificultades impuestas por la injerencia estadounidense. En esta segunda vuelta electoral el abstencionismo fue derrotado. A pesar de ser un sistema electoral nada confiable, todo discurrió con normalidad y el pueblo salió a la calle a votar por la vida. La llave Petro - Márquez tiene grandes posibilidades de vencer el gran negocio de la violencia y la criminalidad que está bajo control de la oligarquía. Los retos son grandes y la maniobrabilidad parece ser escasa. La oposición seguramente hará su trabajo para no perder sus privilegios acumulados por decenios. Con la muerte de Gaitán se habían frustrado las aspiraciones de justicia y equidad de los más pobres. Ahora se escucha con mucha fuerza la consigna "Colombia vive, Colombia libre". Este país debe levantarse sobre las cenizas dejadas por la carroñera oligarquía proyanqui. Estamos a la espectativa. Soñamos una Colombia plena de vida y paz.