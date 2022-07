Los Efectos Negativos de Comparar a su Conyuge Con La Sociedad

Otra consecuencia negativa es que se desvaloriza la imagen de su pareja ante sus ojos y poco a poco pierde el interés por él o ella. La indiferencia en las relaciones se extiende a todos los aspectos de la vida e incluso puede afectar el proceso de crianza de los hijos. Las comparaciones erróneas, por otro lado, hacen que la otra persona sienta que su cónyuge no lo ha aceptado tal como es y que ya no está interesado. Así que sufrirá de depresión frustración , posiblemente tomará represalias y se quejará constantemente. Todo esto da lugar a diferencias y problemas dentro de la familia, los límites se quebrarán y se distanciarán cada día. Asimismo, comparar financieramente a su cónyuge con otros puede ejercer presión sobre él o ella para que tome riesgos económicos irrazonables para satisfacer sus necesidades. Para evitar que este mal hábito afecte negativamente su vida matrimonial , debe pensar en una solución o, si no puede resolver este problema solo, busque la ayuda de un consejero. Aquí presentamos algunas soluciones.