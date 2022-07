¿Cuáles fueron los primeros efectos del virus Corona 19 en el mundo?

El filósofo y sociólogo italiano Giambattista Vico escribió en una de sus obras: "Las sociedades religiosas que se basan en la legitimidad divina avanzan sobre los hombros de la familia y la familia es la unidad principal de tales sociedades."

Por supuesto, no podemos ignorar el importante papel de la familia a lo largo de la historia, pero en la situación provocada por la crisis de Corona, se volvió mucho más significativo en todo el mundo. Cuando empezó la cuarentena y las instituciones cerraron, las personas se refugiaron en casa. En tales circunstancias, la educación, la salud y las tareas laborales se realizaban en el ámbito familiar, y ciertamente una parte importante de la alta eficiencia y eficacia de la administración de los países en las difíciles condiciones actuales recaía en las familias.

Tenemos que admitir que la vida fue muy difícil para las familias durante este período, pero no es fácil volver a las condiciones antes del Corona 19. Volver a la escuela esta vez es un poco diferente a lo que nosotros y nuestros hijos estábamos acostumbrados. En estos días, los estudiantes de todo el mundo continúan sus estudios en circunstancias difíciles, pero con el apoyo de maestros y padres comprometidos, pero muchos niños necesitan más apoyo para reanudar y continuar su educación después de la reapertura de las escuelas.

Muchas escuelas planean ofrecer cursos compensatorios, incluidos cursos de recuperación, para ayudar a que los estudiantes vuelvan a la normalidad rápidamente. Pero como es posible que no todas las clases reabran a tiempo completo, las escuelas pueden tener un "modelo de educación combinado" o una combinación de aprendizaje presencial y a distancia (autoaprendizaje a través de tareas, radio, televisión o capacitación virtual). Hoy, más de 600 millones de niños y adolescentes en el mundo no saben leer ni realizar cálculos matemáticos básicos, y cerca de 300 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela. En el África subsahariana, menos del 40% de las niñas completan la educación secundaria y a unos cuatro millones de niños y adolescentes refugiados se les niega el acceso a la escuela. La pandemia del Coronavirus ha exacerbado estos problemas y ha marcado la mayor interrupción de los sistemas educativos de la historia. Aproximadamente 6.100 millones de estudiantes en todo el mundo se vieron afectados, al igual que con el cierre de escuelas e instalaciones educativas.

La crisis de Corona 19 ha ampliado la brecha en las oportunidades educativas al reducir el acceso a la educación para muchos de los niños, adolescentes y adultos más vulnerables, como los que viven en barrios marginales o zonas rurales, las personas con discapacidad, los refugiados y desplazados, e incluso las niñas en algunos países. También amenazó los resultados de décadas de esfuerzos y avances en esta área, especialmente en el apoyo al acceso de niñas y mujeres jóvenes a la educación. Según las previsiones, millones de niños y adolescentes más podrían abandonar la escuela o perder el acceso a la educación este año debido al impacto económico.

Sin embargo, es destacable el esfuerzo de los implicados en la educación, docentes, familias y los propios alumnos en estos días. Quienes intentaron no rendirse durante los días difíciles de la pandemia, la cuarentena y las penurias económicas y mantuvieron la educación viva. La Formación en línea cobró especial importancia durante la el Coronavirus y fue una alternativa segura y saludable para garantizar la salud de los alumnos en esta situación. El aprendizaje en línea tiene muchos beneficios y puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus talentos. La mejor manera de hacerlo es una combinación de diferentes opciones en las que los estudiantes pueden avanzar según sus capacidades y comunicarse constantemente con sus compañeros y profesores sobre el tema.

El desarrollo de métodos de enseñanza alternativos, como la educación a distancia, ya sea en forma de programas de radio y televisión o en forma de educación virtual a través de Internet, puede brindar algunas oportunidades educativas para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de estos programas seguirán siendo niños y adolescentes de clase media. El desarrollo de la educación a distancia puede verse como una oportunidad para completar los programas de educación formal de los países y su desarrollo puede considerarse como un indicador del progreso general de la educación, que es efectivo en situaciones críticas como la crisis de Corona 19.

La educación en línea creó una excelente oportunidad para que los estudiantes ingresen al mundo de la tecnología que quizás no habían experimentado de otra manera. Los niños de todas las edades tuvieron la oportunidad de aprender sobre el chat de video y sus muchas funciones, los estudiantes aprendieron lecciones valiosas sobre seguridad en Internet, alfabetización digital y administración del tiempo y se les asignaron muchas responsabilidades nuevas. Pero a veces hay desventajas en el aprendizaje en línea. Los profesores necesitan las herramientas y el apoyo adecuados para este tipo de enseñanza. Debido al brote del virus Corona 19, muchos profesores experimentados y capacitados se vieron obligados a reconsiderar por completo sus métodos de enseñanza, y muchos de ellos enfrentaron una gran cantidad de estrés y tensión al aprender nuevas técnicas.

Es cierto que la educación virtual no puede ser una buena alternativa a la formación presencial, aunque se puede utilizar además de, pero no puede cubrir de manera completa e integral las funciones educativas de la escuela en diversas áreas como el aprendizaje, la formación de habilidades, la innovación, el cuestionamiento. Por supuesto, para aquellos quienes tienen acceso al equipo tecnológico adecuado, existe evidencia de que el aprendizaje en línea puede ser más efectivo de varias maneras.

Irán es uno de los países que, desde el comienzo del brote de la enfermedad, cerró escuelas y universidades a nivel regional y luego a nivel nacional. Irán abordó el tema del cierre de escuelas y medidas alternativas de dos maneras principales: la red de televisión de educación y la educación virtual a través de Internet. Desde luego, la situación no fue tan difícil en el caso de las universidades, porque ya se tenía antecedentes en enseñanza a distancia en la educación superior y la mayoría de las universidades contaban con instalaciones y plataformas adecuadas para la educación virtual.

Sin embargo, el desarrollo del uso del ciberespacio como ayuda para la enseñanza se está acelerando en el mundo y los expertos están tratando de utilizar formas más efectivas y eficientes educativas en el aula. En Medio Oriente, por ejemplo, el uso de la educación virtual ha crecido significativamente. Los resultados de un estudio muestran que para 2023, con las grandes inversiones de los gobiernos y la creciente familiarización de los centros de educación superior con la educación virtual, el crecimiento será de alrededor del 8,9 por ciento. También es destacable la situación en Irán, según fuentes oficiales, la tasa de implementación de Internet en Irán ha superado el 90%; esto ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la educación en línea.

Durante los días de la pandemia, muchos maestros hicieron todo lo posible para utilizar el software, las instalaciones y las soluciones disponibles para no interrumpir el proceso educativo de los estudiantes. Mientras tanto, ha habido y hay maestros que, con una obra destacada y duradera, además de enseñar, también enseñaron abnegación y devoción. La publicación de imágenes y videos de docentes que padecían la enfermedad del Corona 19 pero que lograron llevar su clase de manera virtual desde una cama de hospital, insistiendo en cumplir con su compromiso humano y profesional, genera esperanza y orgullo en el ámbito cultural y educativo.