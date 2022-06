El Viaje de Biden a Arabia Saudita ¿El Imperio Grita Auxilio al Monarca Asesino Bin Salman?

Estados Unidos siempre ha demostrado que utiliza los derechos humanos como un medio para su propio beneficio. No importa quién esté en el poder, ni demócratas ni republicanos. De hecho, los derechos humanos son de interés de los Estados Unidos, y Arabia Saudita continúa utilizando este tema para perpetuar los abusos sin reprimenda. Si no fuera por la luz verde de Estados Unidos para Arabia Saudita en 2015, Riad no habría podido comenzar la guerra de Yemen. Las armas y el apoyo político de Estados Unidos a Arabia Saudita en la guerra han hecho que Riad sea más audaz para continuar con sus crímenes. La guerra, que Joe Biden calificó como un "desastre estratégico" en su campaña, afirmó que terminaría con el apoyo de Estados Unidos a la invasión de Yemen por parte de la coalición saudita, incluida la venta de armas.