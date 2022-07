Cartas Para Cambiar al Mundo Parte 2

Desde hace dos décadas antes, quiere decir casi después del derrumbamiento de la Unión Soviética, se han esforzado mucho para que esta gran religión se vea como un enemigo monstruoso. El sentimiento del miedo, del odio y el aprovecharse para movilizarlos desgraciadamente tiene un antecedente extenso en la historia política de Occidente. No quiero enumerar en este lugar a los diferentes miedos que han infundido en las naciones occidentales. Ustedes mismos con un breve repaso a las últimas investigaciones críticas sobre la historia ven que han reprochado los revisionistas las actitudes no veraces e insensatas de los gobiernos occidentales con otras culturas y civilizaciones del mundo. La historia de Europa y América esta avergonzada de la esclavitud. Desde la época del colonialismo esta cabizbajo y lo mismo está por la opresión a los negros y los no cristianos.

Los sucesos últimos en Francia y en otros países occidentales me convencieron para que pudiera directamente con ustedes, jóvenes, sobre estos sucesos. No porque quiera dejar de lado a sus padres y madres, sino porque veo el futuro de la Nación y su tierra en sus manos y también veo en ustedes y vuestros corazones el sentimiento de la búsqueda de la verdad más viva e inteligente. En este mensaje no hablo con vuestros politicos y gobernantes. Creo que ellos conscientemente han separado el camino de la veracidad y lo correcto del camino de la política. Mi palabra con vosotros es sobre el Islam y en especial sobre la imagen y el rostro que os presentan del Islam .

Mi segundo pedido es que en reaccion a este diluvio de propagandas negativas y prejuicios traten de obtener directamente y sin intermediario el conocimiento de esta religion. Una sana lógica exige que al menos sepáis qué es y qué esencia tiene el Islam que os atemorizan y os hacen escapar de ello. Yo no insisto en que acepten mi punto de vista o el de otro en el Islam, sino que les digo que esta realidad fluyente y activa en el mundo actual no os sea presentado con los objetivos contaminados. No permitáis que ostentosamente se presenten a vosotros a los terroristas y mercenarios como representantes del Islam. Conozcan el Islam de las fuentes genuinas y de primera mano. Conozcan al Islam por el camino del Corán y la vida del gran profeta del Islam.

El destinatario principal de esta primera carta, dada a conocer al mundo el 21 de enero del 2015 por mSeyed Alí Jamenei son los jóvenes “ya que el futuro de esas naciones – las de Norteamérica y Europa – está en sus manos” por razones que definen Jamenei como lógicas, pues el sentido de la búsqueda de la verdad es mucho más vigoroso y persistente en sus corazones. ¿Por qué una carta a los jóvenes y no a los políticos o autoridades de los países destinatarios? Alí Jamenei, ante ello afirma que se debe a que conscientemente estos – los políticos - han separado la política de la justicia. Después de mencionar la censura llevada a cabo en la historia de los países occidentales sobre su conducta insincera e hipócrita hacia otras naciones, Jamenei dio a conocer en aquella carta, que la historia de Estados Unidos y Europa está teñida de vergüenza por la esclavitud y el periodo colonial, así como de pesar por la presión ejercida en contra de los negros y no cristiana. “Sus investigadores e historiadores están profundamente avergonzados por los derramamientos de sangre realizados en nombre de la religión entre los católicos y los protestantes o en nombre de la nacionalidad y etnicidad durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales”

En referencia a estos temas este mensaje no busca criticar la historia, sino cuestionar el por qué del despertar de la conciencia pública en Occidente y llegar a sus sentidos después de un retraso de décadas o siglos. “¿Por qué la revisión de la conciencia colectiva debe aplicarse a un pasado lejano y no a los problemas actuales? Se interroga a Jamenei ¿A qué se deben los intentos realizados para prevenir la sensibilización del público con respecto a un tema tan importante como el tratamiento de la cultura y el pensamiento islámico?”. Frente a esta pregunta Jamenei concuerda con el análisis respecto a que la humillación y la propagación del odio y el miedo ilusorio hacia el “otro” han sido la base común de todos esos especuladores opresivos. “ahora, me gustaría que se preguntasen a sí mismos – les dice a los jóvenes - por qué la vieja política de la difusión de la fobia y el odio se ha centrado en el Islam y los musulmanes con una intensidad sin precedentes. Por qué la estructura del poder mundial busca marginar y que de velado el pensamiento islámico, qué valores conceptuales del Islam perturban los programas de las superpotencias y qué intereses están protegidos a la sombra del hecho de distorsionar la imagen del Islam”

Bajo esos enigmas el documento de Alí Jamenei afirma que se hace necesario demandar a la juventud, el estudiar e investigar las causas, que podrían estar detrás de la devaluación de la imagen del Islam. Además de solicitarles que el conocimiento sobre el Islam, sobre los creyentes y la cultura debe ser un conocimiento directo: conversar con los fieles, adentrarse en la lectura de la cultura del Islam. Recibir el conocimiento de esta cultura de fuentes primarias y originarias, a través del Corán y la vida del Profeta, el Hazrat Mohamad. Abrir los ojos y la mente, evitar los prejuicios y sobre todo despreciar aquellas campañas del terror y la desinformación. Jamenei les dijo a los jóvenes en aquella oportunidad que “La lógica correcta requiere que ustedes entiendan la naturaleza y la esencia de que por qué ellos están atemorizando respecto al tema y quieren mantenerlos alejados. No insisto en que acepten mi lectura o cualquier otra del Islam. No permitan que se presenten, de manera hipócrita, a sus propios terroristas reclutados como representantes del Islam. Me gustaría preguntarles que si han estudiado alguna vez directamente El Corán de los musulmanes, si han estudiado las enseñanzas del Profeta del Islam (P) y sus doctrinas humanas y éticas, y si han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes que no sean los medios de comunicación. a sus propios terroristas reclutados como representantes del Islam. Me gustaría preguntarles que si han estudiado alguna vez directamente El Corán de los musulmanes, si han estudiado las enseñanzas del Profeta del Islam (P) y sus doctrinas humanas y éticas, y si han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes que no sean los medios de comunicación. a sus propios terroristas reclutados como representantes del Islam. Me gustaría preguntarles que si han estudiado alguna vez directamente El Corán de los musulmanes, si han estudiado las enseñanzas del Profeta del Islam (P) y sus doctrinas humanas y éticas, y si han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes que no sean los medios de comunicación.

Seyed Alí Jamenei cuestionó el hecho, respecto a que si las bases y los valores establecidos por el Islam conducen a la civilización científica e intelectual más grande del mundo y han dado lugar a los científicos e intelectuales más distinguidos a lo largo de siglos, por qué existe esta distorsión sobre una cultura tan valiosa ustedes “No permitan que las imágenes injuriosas y ofensivas crean un abismo emocional entre y la realidad, quitándoles la posibilidad de hacerse un juicio imparcial. Sean conscientes de que los medios de comunicación los dentro de fronteras anómalas y mentales generan distorsiones. Aunque nadie puede llenar los vacíos creados individualmente, cada uno puede construir un puente de pensamiento y de equidad sobre esos huecos”.

De acuerdo con el Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, este desafío planificado de antemano entre los jóvenes y el Islam es indeseable y puede elevar nuevas preguntas en las mentes curiosas e inquisitivas de esa juventud, por lo que los intentos de encontrar las respuestas a esas preguntas les conducirán una oportunidad apropiada para descubrir nuevas verdades. “Por lo tanto, no pierdan la oportunidad de adquirir una comprensión adecuada, correcta y no sesgada del Islam, como se espera de su sentido de la responsabilidad hacia la verdad; las generaciones futuras podrían escribir la historia de esta interacción real entre el Islam y el Occidente con una conciencia más clara y con menos resentimiento” asevera Jamenei. Tal hecho efectivamente lo pudimos constatar a principios del año 2015 cuando el líder religioso iraní Seyed Alí Jamenei, en el marco de la masacre ocurrió en París contra los redactores y dibujantes del semanario Charlie Hebdo, difundió la mencionada carta dirigida a los jóvenes de América del Norte y Europa.