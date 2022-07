“Santos” Ciudad Creativa del Brasil

El evento tiene como objetivo resaltar el papel de la cultura y la creatividad en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y en la revitalización de los espacios urbanos, promoviendo el intercambio y la colaboración en las actividades de Ciudades Creativas de la UNESCO. Con gran potencial turístico, posee El Acuario Municipal es otro lugar de interés que atrae muchos turistas. Cabe mencionar el Museo del Café Brasileño, el Orquidario Municipal, el Jardín Botánico Chico Mendes, el Teatro Coliseu Santista, el Panteón de los Andradas, el Monte Serrat, y la Estación del Valongo. Entre las iglesias de interés están la Catedral de Santos, la iglesia do Carmo, la Iglesia Santo Antônio do Embaré, y la Iglesia do Valongo. Santos es uno de los 15 municipios paulistas considerados "estancias balnearias" por el estado de São Paulo, por cumplir determinados requisitos definidos por una ley estatal.