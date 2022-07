¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Zambia?

Luego de que trascendieran las noticias del establecimiento de la oficina, Emmanuel Mwamba, ex representante permanente de Zambia ante la Unión Africana (UA), se apresuró a reunirse con Hichilema y le advirtió de no llevar a cabo este acuerdo. El embajador Mwamba expresó que anteriores presidentes del país desde el 2002 al 2021), no permitieron que AFRICOM entrara a su país.