Un Sabio Niño

Abu Hanifa, el líder científico de la escuela Hanafi de los sunitas, planeó realizar el Hayy y después de finalizarlo, fue a la ciudad de Medina en Arabia Saudita para reunirse con el Imam Sadiq (P) para algunas negociaciones científicas. Cuando llegó a esta ciudad, fue hasta su casa y esperó un rato en la puerta hasta que el Imam lo reciba. Se sentó en la plataforma junto a la puerta. Al mismo tiempo, vio pasar a un niño. Le preguntó: "¿Cómo te llamas?" El niño respondió: "Soy Musa, el hijo del Imam Sadiq (P)". Abu Hanifa, que se vio frente al hijo del Imam, aprovechó la oportunidad y le preguntó: "¿De quién proviene el pecado? ¿De Dios o del siervo de Dios?” El Imam dijo: "Escucha bien mientras te digo la respuesta. Si decimos que Dios es la fuente del pecado, entonces nos hemos equivocado al decir que no merece castigar a su siervo por un pecado que no cometió. Si decimos que el pecado es tanto de Dios como del siervo, todavía no es apropiado que un socio poderoso oprima a su socio débil. Si decimos que el pecado es del siervo, en este caso, si Dios perdona su pecado es porque ha obrado conforme a Su infinita indulgencia y perdón, y si lo castiga, entonces no se ha obrado con injusticia contra él". Cuando el discurso del Imam terminó, Abu Hanifa todavía estaba estupefacto por la respuesta erudita y sabia del Imam Musa Kazim (P), entonces ya no vio necesario ir a la casa del Imam Sadiq (P), que era su intención original; así que volvió a su ciudad con las manos llenas.