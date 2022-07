Cartas Para Cambiar al Mundo Parte 3

Cada día que pasa es más evidente la batalla que se libra en el seno de nuestra religión; por un lado se encuentra el Islam de la paz, el respeto, el diálogo y el entendimiento con las gentes del libro (Cristianos y Judíos), el que supo iluminar a la humanidad con la ciencia y la tecnología, con el álgebra, los tratados de medicina de Ibn Sina, y los enormes avances en materia de geografía, física y matemática, el Islam que rescató del olvido a Platón y Aristóteles, el del comercio y la exploración, el del exquisito arte caligráfico, floral y geométrico aplicado a la hermosa Alhambra entre otras maravillas de la arquitectura. El Islam revolucionario, ese que hace 1400 años reivindicó a la mujer y le otorgó el derecho a ser escuchada, a la herencia y al divorcio, el Islam del Profeta Muhammad (PyB) y la continua prédica de un modo de vida piadoso, humilde, en equilibrio y absoluto respeto con todas las formas de vida. El Islam del amor hacia Jesús hijo de María, Moises, el patriarca Abraham y sus hijos Isaac e Ismael con todos ellos sea la Paz. El Islam de la higiene y la limpieza, del ayuno y la abstinencia de las bebidas y alimentos nocivos al cuerpo humano, el de la justicia y la piedad hacia los débiles, los pobres y desamparados, el Islam de la inmensa mayoría de los musulmanes que habitan en paz el planeta tierra. Mientras del otro lado, tenemos el distorsionado Islam de los hipócritas y mentirosos, fanáticos e intolerantes retrógrados y asesinos, que avergüenzan la religión de Dios, esos que no respetan la vida humana y destruyen el patrimonio de milenios a su paso, el falso Islam de Arabia Saudita, del ISIS o Estado Anti Islámico, de Al Qaeda y Boko Haram, de Jabhat al Nusra, el falso de Islam de los predicadores de las corrientes de pensamiento del odio Wahabita, Salafista, Takfiri, que rebajan y denigran a la mujer a la categoría de cosa u objeto, despojándola de sus más elementales derechos, obligándola a vestir el Burka o el Niqab , tapando sus rostros como si estos fueran motivo de vergüenza. Rechazamos este falso Islam que destruye Iglesias y Mezquitas por igual, que odia la cultura, la música y el arte, que decapita.

Los tristes acontecimientos que provocaron el terrorismo ciego en Francia, una vez más, han motivado este diálogo con ustedes. Para mí resulta muy lamentable que tales acontecimientos generen estas explosiones, no obstante, es una realidad que si estos dolorosos temas no allanan el terreno para encontrar una solución, los daños serían mayores. El sufrimiento de todo ser humano, en cualquier parte del mundo, es triste para los demás.

Y contrariamente a ese Islam existe una versión malsana, distorsionada, errada, propia de fanáticos, intolerantes y asesinos, que ocasionan un daño inconmensurable, favoreciendo a los enemigos del Islam. Una versión que desprestigia la creencia de 1.500 millones de hombres y mujeres, que en todos los continentes conforman la Umma. Un grupo de terroristas, que no sólo avergüenzan al Islam sino al conjunto de la humanidad, con un actuar que desprecia la vida humana, en una suerte de idolatría surgida de las negras entrañas del wahabismo de la Casa al Saud, que confunde su historia, la política y la religión en el seno de una familia que gobierna con mano de hierro a su población e influye negativamente en la región.

Ante se panorama, el mensaje de Seyed Ali Jamenei con su segunda misiva va encaminado a mostrar la cara del Islam alejada de estereotipos, una cara que no esté teñida del enfoque demonizador que occidente ha hecho de esta cultura en los últimos años y que ha generado una ola de islamofobia, radicando allí el origen de la violencia en una política agresiva y hegemónica de las grandes potencias occidentales y sus aliados incondicionales, que inducen a similar Islam con el terrorismo. El Islam no tiene nada que ver con el terrorismo y menos aún con las interpretaciones de grupos que hacen de la atrocidad su forma de actuar – surgidos, avalados, financiados y apoyados por las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, que a través de estos movimientos busca ampliar sus grados de influencias en todos los rincones del planeta.

Una Casa al Saud, que en virtud de intereses bastardos y criminales ha dado vida a organizaciones criminales como Al Qaeda, Daesh, Boko Haram, Ansar al Dine, Jabhat al Nusra, entre otras bandas terroristas. Creyendo en un Islam falsificado por los exegetas de las corrientes de pensamiento retrógrados, que sustentados en el odio rebaja, ofende y denigra al ser humano en general y sobre todo a la mujer en forma muy particular sumergiéndola en la categoría de cosa u objeto, despojándola de sus más elementales derechos. Una ideología que ve a otros creyentes del Islam como blancos mortales a los cuales ejecutan, que ven al mundo con el prisma miope de su creencia.

Hoy, en ese marco, se constató como los terroristas grupos takfirí, como Daesh y Al-Qaeda y sus distintas franquicias en Mali, Níger, Mauritania, Paquistán, Afganistán, Yemen o Paquistán, verdaderos monstruos políticos y militares creados por Occidente, tratan de imponer su ideología radical a la costa del sufrimiento de millones de musulmanes. Este escenario mostró que la contradicción dijo que traía consigo un plan bien diseñado, tendiente a generar un geopoder de nuevo cuño, donde el poder hegemónico de estados unidos comenzaba a actuar bajo la estrategia del Leading From Behind, de tal forma de mostrar la relevancia de actores europeos como Francia e Inglaterra y de Oriente Medio como Turquía, Israel y Arabia Saudita.

Se consolidó así, una red de Bases Militares y Navales de Estados Unidos y la OTAN en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Se ha trabajado, a partir del año 2011 en derribar a gobiernos árabes en el Magreb, como también seguir apoyando –desde 1948 a la fecha– la política de expansión, ocupación y represión del régimen de Israel contra el pueblo palestino. Sumemos a ello el avalar y apoyar financiera, militar y políticamente la guerra de agresión contra Siria, que tiene como objetivo, no sólo derribar al Gobierno de Bashar al Assad, sino también consolidar una política de cerco contra el Gobierno de Irán.

No en balde Estados Unidos fue el creador de como grupos Al Qaeda en la estrategia de combate a las tropas de la ex Unión Soviética avecindadas en Afganistán entre el año 1979 y 1989 con todas las consecuencias nefastas que trajo al mundo la creación de esa criatura, devenido en hijo putativo de Washington. El doble rasero del Occidente ante los movimientos del Despertar en el mundo islámico es un ejemplo claro de la contradicción en las políticas occidentales. Tras la experiencia afgana contra los soviéticos, se adicionaron una serie de intervenciones de Estados Unidos y sus aliados: en Irak que repitieron la intervención e invasión de su territorio en dos ocasiones. En Afganistán, invadido nuevamente el año 2001 bajo la excusa del combate al movimiento talibán y la captura de Osama Bin Laden.

Era demasiado sospechoso que Al Qaeda, Bin Laden o cualquiera de los lugarestenientes del hombre más buscado del mundo no estuvieran en las portadas mientras el viejo orden árabe se desmorona. Pues, cómo seguir asustando a los gobiernos aliados ya los ejércitos de Libia, Arabia Saudita, Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, Jordania, Bahréin, Yemen, Israel, Turquía entre otros con la amenaza de Bin Laden y su imagen instrumentalizada cuando se hacía necesario volver a encender los fuegos de la “lucha contra el terrorismo” “la lucha contra el eje del mal”. Este Bin Laden sanatizado por aquellos que le dieron vida, este Bin Laden que trabajó para que Estados Unidos y el mundo occidental derrotara a la ex Unión Soviética en Afganistán y que después se les escapó de las manos pues el "niño no era tan disciplinado" . La Oveja negra de la familia se convirtió así en el demonio, en Satán, en el depositario de todos los males, en la imagen de Belcebú y junto a ello la presentación del Islam como una creencia “peligrosa”. Muerto el ícono satánico era necesario levantar otros enemigos, en este caso uno más general: el Islam.

El Islam no tiene nada que ver con el terrorismo y menos aún con las interpretaciones, que grupos salafistas y wahabíes sustentan, para justificar así un actuar amparado en una supuesta ideología, que no pertenece al Islam y más bien responde a las políticas de un occidente , que aprovechando dichas doctrinas, que tienen su origen en la Casa al Saud y las Monarquías Feudales del Golfo Pérsico, financian y apoyan generosamente su expansión, les permiten implementar sus políticas hegemónicas y objetivos geoestratégicos, donde el terrorismo takfirí sirve de punto de lanza. No sólo para destruir a los países, fragmentarlos o ceñirlos a sus designios, sino también demonizar a la cultura de 1.500 millones de creyentes en el Islam. Ante esa constancia,

Este llamado de la carta de noviembre del año 2015 se une a la otra carta emitida en el mes de enero del 2015 donde el Ayatolá Alí Jamenei emitió una misiva donde solicitó a los jóvenes de Europa y de Norteamérica que estudiaran el Islam, que se informarán más allá de lo que los medios de los países donde viven, informarse “de primera mano” y evitar la propaganda manifiesta islamófoba que los medios de comunicaciones de occidente estaban implementando, en el marco, en ese momento, de la agresión a Siria e Irak y los acuerdos nucleares entre Irán y el denominado G5+1 cuyo resultado positivo permitiría cambiar la formación de fuerzas en Oriente Medio. Los hechos de París se pusieron, nuevamente en el tapete, la necesidad de comprender de qué se habla cuando nombres como fundamentalismo,

Conocer quién es el responsable tras los que aprietan el gatillo y quiénes están detrás de acciones desestabilizadoras como las de París, son elementos que suelen encontrarse decisiones de grupos de inteligencia con objetivos determinados por círculos de poder más allá de la mirada inicial de los que condenan crímenes, léase: el Mossad israelí, la CIA estadounidense, la General Intelligence Directorate, también conocido como Istakhbarat saudí. La francesa Direction générale de la sécurité extérieure y el MI5 inglés. Diferencias que van por el lado del enfoque ante los actos que se nos presentan.

Así como la misiva de enero del año 2015, tras los sucesos de París y la muerte de una docena de personas en los ataques al semanario Charlie Hebdo, fue calificada como un documento oportuno y valioso frente al desarrollo del terror takfirí, la segunda carta del Ayatolá Seyed Ali Jamenei está descrita como “franca y sin rodeos sobre los responsables del actual estado del terror que vive el mundo” y con ese detalle su conocimiento adquiere una relevancia especial, sobre todo viniendo de una nación que ha sido capaz de enfrentar las presiones de esas potencias, valedoras del terrorismo, que por un lado dicen combatir y por el otro los utilizan, con toda la carga de muertes y destrucción que esa conducta significa. Para Jamenei “es cierto que hoy en día el terrorismo es un dolor común para nosotros y también para ustedes,