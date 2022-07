El Evento de Mubahala

“Al Profeta no le interesa los lujos y los protocolos. Si quieres ser notado y bienvenido por el Profeta (P), debes dejar de lado estas joyas y lujos para encontrarse con él como una delegación sencilla.

El Profeta (P) dijo: "Lo que les he pedido es aceptar el Islam y adorar al único Dios". Y para introducir el Islam , les lee versos del Corán

El Profeta (P) dice: “Aceptar el Islam tiene efectos y signos que no son compatibles con lo que creen y hacen ustedes. Consideras que Dios tiene un niño y considerar a Cristo como Dios, mientras que esta creencia es diferente de adorar al único Dios.

El Profeta (P) se queda en silencio por un momento. De repente, el ángel de la revelación (P) desciende y trae la respuesta a esta palabra por parte de Dios al Profeta (P). El Profeta (P) inmediatamente les relata el mensaje de Dios: "Ante Dios, el profeta Jesús (P) es como Adán que lo creó de la tierra por su propio poder" y explica que "si no tener un padre es la prueba de que alguien es Dios, entonces Adán (P), que no tuvo padre ni madre, es más digno de ser el Dios. Pero no es así, y ambos son siervos y criaturas de Dios”.