La troika de la dignidad: Irán, Rusia y Turquía

Segundopaso - Cuando se habla de Ernesto Che Guevara se lo define como un líder de la revolución Cubana. Un dirigente que llevó sus ideales hasta las últimas consecuencias siendo sus acciones unas veces admiradas y otras consideradas polémicas. Sin embargo, fue un convencido de pregonar con el ejemplo. En su diario escrito en Bolivia demuestra la importancia de que las acciones sean coherentes con lo que se piensa. No solamente posicionando su persona como modelo ejemplar, sino a los revolucionarios como modelos de los seres humanos. Frases como «el Che era el último en beber agua, hasta que sus compañeros no lo hacían, él no tomaba la cantimplora» demuestran el alto grado de compromiso con sus subordinados.