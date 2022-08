Redistribución de la Riqueza y Equidad

La riqueza no es otra cosa que el ingreso plasmado y consolidado en determinados bienes materiales. La finalidad central de la redistribución es modificar las relaciones de propiedad existentes. Transferir la propiedad de unas manos a otras. Modificar la tenencia de los bienes. En suma: corregir los defectos sociales de la injusta distribución. Después de producido el ingreso, quien lo ha recibido reintegra parte de él al Estado para que lo vuelva a repartir - lo redistribuya - a través de obras, prestaciones, servicios públicos, rentas y asignaciones monetarias. Las políticas tributarias y de seguridad social sirven para eso.

En el caso latinoamericano es importante dar una mirada hacia los orígenes de la cultura aborigen, donde sencillamente se empleaban otros sistemas. Evidentemente, la escritura como la moneda y el mercado son instrumentos fundamentales y los mejor logrados que se conoce para el registro del habla, la evaluación de las cosas y la mecánica del intercambio; pero no son los únicos medios para alcanzar la civilización, como es evidente. Se desarrollaron otros sistemas - siempre subestimados por los prejuicios etnocéntricos - tan funcionales para otras culturas como cualesquiera de los que se emplearon en el viejo mundo.

En el Tahuantinsuyo no existieron la moneda, el mercado, el comercio ni el tributo, como los conocemos actualmente. Así, la riqueza y la pobreza dependían de la mano de obra al alcance de una comunidad y no de la cantidad de bienes que acumulaba un individuo. En termino andinos, una persona pobre o huaccha – que en lengua quechua significa “huérfano” – era aquella que no tenía parientes. Observemos a continuación ciertos mecanismos de organización indígena que todavía se practicar y podrían impulsarse y adaptarse a la realidad de ciertas comunidades actuales.