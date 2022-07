Los Quilombos en Brasil: Lugares de Resistencia

Las experiencias fueron diversas, algunos eran pequeños y otros llegaron a tener miles de habitantes. Según el etnólogo Edson Carneiro, “era la continuación de África en suelo brasileño”. Este fenómeno no solo se dio en Brasil si no en muchos puntos de América Latina: los Cimarrones y los Garífunas en Centroamérica, Cumbes en Venezuela, Palenques en Colombia y Cuba.

Zumbi, entre muchos hechos, se hizo reconocido por haberse opuesto al acuerdo con los esclavistas y el gobierno de Pernambuco, un acuerdo que garantizaría la libertad a los palmarinos pero, a cambio, exigía la renuncia a la lucha contra la esclavitud. Zumbi y otros líderes no aceptaron ese acuerdo de conciliación, pues su lucha no era solo por la libertad de su aldea, era contra la estructura esclavista. No bastaba emancipar a los palmarinos, era preciso emancipar a toda la población negra. Dandara, su compañera fue una joven guerrera, experimentada en capoeira y manejo de armas. Integraba las partidas guerrilleras que atacaban las plantaciones cercanas, liberando esclavos y robando armas.