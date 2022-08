El Agua, la Fórmula de la Vida

De hecho, ofrendar agua no es publicidad de un producto; porque ni Karbala es un producto comercial, ni el agua es una simple imagen; el agua juega un papel destacado en los días de Muharram , no se trata de la fórmula química de H2O. El tema es la sed de millones de seguidores por alcanzar a su amado mártir, y el agua es un símbolo de Husáin (P) en la cultura de Ashura . Una forma sencilla de llegar a la cima de la felicidad y la espiritualidad. Quien no haya experimentado todavía esta sed espiritual, no ha entendido correctamente esta fórmula.