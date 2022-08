Invitación a un Amigo

Antes de que me veas

Esto es lo que me gusta de ti y quiero que siempre seas así...

Ahora que has quitado el óxido de tu corazón,

Te has vuelto hermoso y ves la belleza...

(En esta etapa, el peregrino da siete vueltas alrededor de la Kaaba, lo que se llama Tawaf. Esta etapa es una manifestación de monoteísmo y unidad, porque todas las personas dejan a un lado egocentrismo, pisotean el orgullo y la arrogancia y se concentran en Dios. La Kaaba, durante mucho tiempo ha sido un lugar de adoración para diferentes pueblos y naciones y tiene un lugar especial en diferentes religiones. La construcción de la Kaaba y levantar sus cimientos fue gracias a la adoración sincera de Abraham e Ismael, de tal manera que lo hicieron solo para Dios y no pidieron a nadie recompensa ni agradecimiento. La Kaaba es la Casa de la libertad porque desde el principio hasta ahora, no ha pasado a ser propiedad de ninguna persona; por lo tanto, aquellos que circunvalan reflexionan consigo mismos que no sirven a nadie sino al gran Dios.)