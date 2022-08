La Ruta del Jaguar: Un Recorrido por el Legado Cultural Indígena

Así fue como nació esta iniciativa de investigación y creación que se presenta como 'La Ruta del Jaguar: un recorrido a través de nuestro territorio y nuestras comunidades indígenas', en búsqueda de una identidad gráfica que represente la forma de pensar en nuestro pueblo”, enuncia Gustavo Paternina, investigador líder de la Ruta, quien opina que “uno no ama y no respeta lo que no conoce” y por esto quiere lograr que el resto del país se “enamora de toda la cultura que hay en Colombia”, con la que siempre se tiene sentido identificado.

“Un taita en el Cauca me invitó a sus ceremonias y me dijo que le parecía muy valioso lo que estaban haciendo por darle el valor a su pueblo. Hay comunidades que son muy celosas con su cultura, pero es entendible porque mucha gente ha llegado con promesas y después de obtener lo que necesitaban se van y se olvidan de la comunidad, no hay una retribución por los saberes”, cuenta Gustavo. “A ellos les gustó que mi proyecto busca conectar con el territorio a las personas que no son tan cercanas a las comunidades ancestrales a través de un arte que ahora es tan valorado como el tatuaje para de esa manera construir nuevamente amor y respeto por las comunidades ”.