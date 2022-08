Padres Autoritarios e Hijos Frustrados

Cuanto mejor sea la relación entre los padres, más niños verán y comprenderán los problemas emocionales y las actividades conjuntas. Cuando los padres trabajan en grupos de alto funcionamiento, los niños aprenden a hacer las cosas. Por supuesto, las discusiones entre parejas son normales, pero el problema principal es cómo los padres son educados y se respetan, a pesar de sus diferencias. De esta manera, los niños aprenden a resolver problemas con un manejo adecuado. Los padres que están angustiados, deprimidos e infelices, debido a sus malas relaciones, no están haciendo bien su trabajo como padres. Por esta razón, sus hijos adolescentes no se comportarán correctamente. Por otro lado, las relaciones maritales adecuadas y el comportamiento de apoyo de los padres pueden tener un efecto positivo en el desarrollo de los niños. Los hijos de madres que están satisfechas con sus relaciones maritales, y el comportamiento del padre con sus hijos se encuentran en una mejor condición psicológica.

Cuando las normas y el control paterno no se mezclan con el amor y el cuidado materno, la vida se convierte en un cuartel. Los lugares donde se deben hacer excepciones en los mandatos paternos están a cargo de la madre, dicen los psicólogos, que la fantasía de los niños se desarrolla en el trato con la madre. Dado que la disciplina es mostrar los marcos reales, y tal vez, estos marcos no dejan la oportunidad de salir de ellos, al tiempo que la madre da la impresión de que usted pueda imaginar que esta regla puede cambiar. Por supuesto, el equilibrio entre estos dos roles es muy importante. Si cualquiera de estos dos niveles se vuelve más pesado, o bien, se establece esta realidad en su hijo, no tendrá una personalidad amable, o se volverá muy amable e irresponsable.

Finalmente, los padres deben saber que un niño pequeño no conoce las normas sociales al principio. Actúa de acuerdo con sus impulsos internos, y sólo lo impulsa el principio del placer y el sentimiento del poder absoluto. Para llegar a ser una persona civilizada, tiene que cambiar poco a poco su manera de tratar. De esta manera, es inevitable que los padres ejerzan autoridad sobre el niño. De lo contrario, después de pasar por este período, y no enfrentar las reglas y los límites, desafortunadamente, cuando su hijo ingrese a la sociedad como una persona independiente y se enfrente a las reglas que no ha enfrentado hasta ahora, no tendrá más remedio que huir de ellas. Él no lo tendrá, y tal vez este escape lo lleve al regazo de la adicción para que pueda alejarse del sufrimiento y el dolor que resulta de este problema. El mañana de tus hijos es hoy, en lugar de buscar una solución al problema de adicción de tu hijo en el futuro, prevéngalo hoy en la infancia, siguiendo las reglas de los padres.