Manejo del Comportamiento Durante la Convivencia

Estos son:

Reproche

La razón más importante y común para que las parejas se quejen es la búsqueda de defectos, es decir, en lugar de comunicarse directamente con el cónyuge, expresan su malestar en forma de búsqueda de defectos y destruyen la personalidad de la otra parte. Tanto damas como caballeros deben saber que no existe una persona perfecta en la tierra y que todo hombre o mujer puede tener defectos, así que no busquemos faltas, sino alabar las cosas buenas de nuestro cónyuge, aunque sean pequeñas.

Culpar

Todo el mundo tiene un estado emocional que incluye una palabra amable, un gesto amable y una mirada llena de amor, que, definitivamente, se vacía de culpa y falta de respeto.

Nunca use palabras punzantes, negativas, insultantes o de regaño. Si el lenguaje de amor de su cónyuge son las palabras, entonces, tenga cuidado con sus palabras y encuentre oraciones para que estén felices de escuchar. Por ejemplo, envíe mensajes de texto encantadores a su esposa todos los días, y prométase a sí mismo que la felicitará al menos cuatro veces por semana.

Rocín

Regañar y quejarse son herramientas negativas de control y abuso de las parejas, y causa infelicidad en la vida que la otra parte tome represalias contra este comportamiento, y como resultado, el círculo vicioso continúa.

Si amas mucho a tu esposa, pero continúas quejándote y quejándote, todos los días, día a día, tu esposa se alejará más y más de ti, y el amor mutuo disminuirá. Pero, una solución es intentar cambiar nuestro comportamiento conscientemente, en este caso, el interés volverá a aumentar.

Amenaza

En nuestra vida de casados, cada uno de nosotros debe sentirse aceptado y seguro con su cónyuge, para que cuando tengamos algo que decir, o se nos ocurra algún problema, podamos compartirlo con él sin temor a su enojo o amenazas y malos tratos. En lugar de oraciones amenazantes, es mejor expresar amabilidad en nuestras palabras.

Castigo

El castigo tiene diferentes faces, desde el físico hasta el corte de conexiones emocionales, además del aspecto físico del castigo cuando surge el enojo, y todos saben que está ampliamente condenado y mal, y además, nunca devolverá la vida matrimonial al primer día.

Hay algunas personas que castigan a la otra parte con un comportamiento negativo o de enojo cuando están molestos o furiosos, y sienten que este método funciona, cuando en realidad no es así.

Los expertos en terapia de pareja dicen que, al no responderle a la otra parte, le das la sensación de que lo estás castigando. Esto dificulta que tu otra parte pueda compartir sus palabras contigo con facilidad y repita estos temas, en lugar de esa actitud infantil, dile a tu esposa “Todavía estoy molesto y no he podido olvidarme de todo tan pronto como tú. Dame unas horas para calmarme, luego habla del tema, que hablaremos juntos”.

Gloria y queja

Tenga en cuenta que los hombres necesitan un ambiente seguro y tranquilo cuando llegan a casa, y es mejor comenzar nuestras conversaciones y problemas en un momento que no sea cuando llegan a casa, para no causar molestias y tensión en el hogar para los miembros. Por lo tanto, quejarse de que los ingresos de nuestro cónyuge son bajos, y no podemos pagar los gastos y las compras, puede ser muy amable en un ambiente tranquilo, y en lugar de quejarse de "¿qué es esto?", que no tiene ingresos, puede tener la forma de "Cariño, en tu opinión, ¿podemos hacer un mejor trabajo en esta situación para aumentar nuestros ingresos?"

Tengamos cuidado de no hacer que nuestra esposa se escape de casa. No debemos quejarnos de la familia del otro; es mejor expresar nuestras penas en un lenguaje ameno para que nuestros cónyuges también sientan lo mismo. Una mujer y un hombre necesitan ser admirados, no escuchar constantemente elogios y quejas el uno del otro.

Controlándose unos a otros: dando cuenta o rescate para controlar a otro

El chantaje emocional y tomar en cuenta los derechos para controlarse mutuamente, no es la condición para ser amable y abusar de la confianza de un cónyuge eterno. Un día, finalmente, terminará y de ahí en adelante el amor no podrá hacer milagros. El chantaje emocional significa que reconocemos puntos débiles o sensibles en nuestra pareja, a la que usamos cuando estamos molestos o en cualquier otro momento y le causamos enojo e incomodidad.

Suponga que usted y su esposa tuvieron una discusión, y luego su esposa le cuenta a su madre todos los problemas durante una llamada telefónica, para molestarlo, y usted se enoja, pero, guarda silencio. Si bien, se ha convertido en una rutina para su cónyuge, tomar el derecho a permanecer en silencio ante usted solo jugará un papel destructivo en la vida matrimonial. En tales casos, es mejor hablar con su cónyuge y pedirle que deje de hacerlo. Porque, es mejor resolver tus problemas por ti mismo, para que no le pase a otra persona. De hecho, nuestro compromiso, en tales casos, es la recompensa que recibe el chantajista.