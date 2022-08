El Incalculable Precio de las Lagrimas por el Imam Husain (P)

¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas lágrimas y las demás? ¿No están todas las lágrimas hechas de proteínas, sal y algunos otros elementos? Sí; pero estas lágrimas tienen una diferencia principal con el resto del agua salada que fluye de las glándulas lagrimales del ojo, y esa diferencia, al igual que los relojes, está en su fabricante. El creador de estas lágrimas es el Imam Husáin (P). Las gotas de sangre del Imam Husáin (P) que cayeron sobre el suelo de Karbala tuvieron un precio muy alto, ¡incluso más caro que el paraíso! Y Dios, a cambio de su martirio, prometió que las lágrimas de sus tristes seguidores se convertirán en un mar que combatirá no solo el fuego del infierno, sino que también será el barco de salvación hecho de los árboles del paraíso y que navegará libremente en sus olas. No importa cuán hermoso sea el barco, no se moverá a menos que esté en el agua. Pero el barco de salvación del ser humano no necesita el mar. Este barco pasará sobre las gotas de las santas lágrimas que se derramaron por Husáin (P) y su destino será la presencia del Señor y el paraíso con sus eternas bendiciones.