Clases de Lamentos (Rouze)

Hay muy diferencia entre "oprimido" y "quien acepta la opresión". Quien acepta la opresión y no lo enfrenta, no es igual al oprimido que es a quien se le oprime y no permanece tranquilo frente a esto, sino que lucha con todo su ser y posibilidades. En la cultura religiosa del Imam Husáin (P), no hay mucha diferencia entre los opresores y quienes aceptan la opresión. Ambos están satisfechos con la ocurrencia de la crueldad y el crimen, o al menos no hacen ningún esfuerzo por prevenirlo. Las lágrimas por la opresión que sufrió Husáin (P) no solo son expresiones de sentimientos y emociones humanas; son la mejor forma para combatir la opresión y una especie de lucha simbólica contra todos los opresores arrogantes del mundo.