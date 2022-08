La Esperanza del Pueblo Doliente

El tiempo sagrado para el Islam en general y el chiísmo en particular es un tiempo que camina de la mano de la sumisión a Dios en su máxima expresión, es la única manera de enfrentar una larga lista de opresiones que encarna una historia cíclica de injusticia social. Desde que la humanidad fue creada surgen los poderes omnímodos asociados a los reyes, monarcas, califas, magnates, presidentes y ministros que instauran sistemas de vida injustos, la explotación del hombre por el hombre, acumulación de riqueza, usura, monopolios, oligopolios y demás formas de opresión económica. No obstante, no se trata solamente la injusticia material y la inequidad, sino de la opresión espiritual que terminan convirtiendo al ser humano en un ser “sin alma” pues los valores éticos y morales de una sociedad van desapareciendo, se pierde la decencia, el honor, la palabra, la fidelidad, la pureza. El centro de interés ya no es Dios, ni las leyes de Dios ni la eternidad. La mayoría de la gente abandona a Dios, vuelve arrepentido, pero se hunde nuevamente en el pecado cayendo en un ciclo vicioso porque la estructura social contemporánea no da ninguna alternativa de cambio.