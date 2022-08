La Lucha Contra la Opresión es la Verdad de los Símbolos Islámicos

El Imam Husáin (P) llegó junto a la Kaaba y realizó el Tawaf, mucha gente estaba haciendo el Tawaf con él, pero antes de que comenzara el Hayy, el Imam Husáin (P), heredero de la misión de su antepasado Abraham (P), se alejó de la Kaaba y dejó la ceremonia del Hayy a mitad de camino. Aquellos que solo entendieron la apariencia simbólica del Hayy y no se dieron cuenta de esta gran lección objetaron al Imam (P) por qué no realizó el Hayy obligatorio y sus acciones. Pero aquellos que entendieron el interior del símbolo además de la apariencia, dijeron que la Kaaba es una casa que pertenece a Dios y el sucesor de Dios en la tierra, es el habitante principal y la verdad dentro de este símbolo, y que ahora se está mudando a otro lugar y debemos también obedecer a él y circunvalando (realizando Tawaf) la Kaaba, sigamos la verdad de la Kaaba; si no todos los símbolos seguirán siendo solo símbolos y no se beneficiarán de la verdad. Este es el significado del discurso de Fátima (P), que fue citado por su padre, el Profeta Muhammad (P.B), quien dijo: “El sucesor de Dios en la tierra, es decir, "Imam", es como la casa de Dios, la Kaaba, para qué personas deben acudir a él; no es que él vendrá a la gente”.

Si los judíos sionistas no hubieran permanecido cautivos de los símbolos, no habrían cometido genocidio en Palestina y el pueblo oprimido no habría sido desplazado; si los arrogantes cristianos se hubieran dado cuenta de la verdad de sus símbolos sagrados, no habrían masacrado a millones de indígenas indefensos de América Latina en el nombre de Jesús ni habrían apoyado a grupos terroristas en los países del Medio Oriente; si los musulmanes creyeran en la verdad de sus símbolos sagrados, no habrían ayudado a los príncipes millonarios de Arabia Saudita con su silencio en sus crímenes bárbaros y no habrían anonimizado sus símbolos religiosos; y en una frase: si los seguidores de las religiones abrahámicas conocieran correctamente las perlas brillantes dentro de las conchas simbólicas que son la herencia del Profeta Abraham (P), el mundo bajo el dominio de los faraones crueles no sería tan oscuro y aterrador.