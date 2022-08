La Luz Negra

Blanco, amarillo, azul, verde, rojo, negro, etc. ¿Cuál es su color favorito?

Los colores son una poderosa herramienta para crear emociones. Probablemente haya escuchado que cada color evoca un concepto; por ejemplo, el color azul simboliza la honestidad, el color verde representa el crecimiento y el color rojo representa el amor. Pero no olvidemos que los colores pueden variar de significado, de acuerdo a las diferentes culturas. En la cultura occidental, el blanco a menudo representa la inocencia, la paz y la pureza y se usa a menudo en las bodas; sin embargo, en China y la India, el blanco se asocia con la muerte y el luto que generalmente se usan en los entierros. Finalmente, cada color está asociado a un concepto que varía según las diferentes partes del mundo.

El negro no es en realidad un color, sino una tonalidad acromática porque no refleja ningún espectro de luz y, en cambio, absorbe todos los grados de luz. Dios Todopoderoso no tiene color y quizás el mejor símbolo de Su luz indescriptible es incoloro. El color del cual toda la luz de la creación le pertenece.