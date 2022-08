La barbarie de Israel de nuevo con el ataque a Gaza

En respuesta a estos ataques criminales, los grupos de resistencia palestinos atacaron ciudades y pueblos sionistas en los territorios ocupados, especialmente Tel Aviv y el aeropuerto Ben-Gurion, con cientos de cohetes; como resultado hubo más de 60 muertos y heridos.

El 8 de agosto se implementó finalmente el acuerdo del alto el fuego entre el régimen sionista y el movimiento Yihad Islámico Palestino con la mediación de Egipto.

El régimen sionista ha atacado repetidamente al pueblo oprimido de Gaza en los últimos años; En mayo de 2021, el régimen sionista llevó a cabo su ataque de once días en Gaza, como resultado del cual al menos 260 palestinos fueron martirizados, de los cuales 76 eran niños.

En el ataque de 22 días del régimen sionista a Gaza en diciembre de 2008, unos 1.400 palestinos fueron martirizados, 300 de ellos eran niños y la gran mayoría eran civiles.

Vale la pena considerar que las Naciones Unidas siempre ha expresado su preocupación por los ataques del régimen sionista a Gaza en los últimos años, pero no ha tomado ninguna medida práctica para detener estos ataques.

Una vez más, Stéphane Dujarric, el portavoz de las Naciones Unidas, en respuesta a los ataques de tres días del régimen sionista en Gaza, dijo que la Organización siempre ha estado preocupada por la situación humanitaria en Gaza.

Pero "Tor Wennesland", el coordinador especial de las Naciones Unidas en el proceso de paz de Asia Occidental, en respuesta a los ataques del régimen sionista en Gaza, no solo no condenó estos ataques, sino que responsabilizó a todas las partes en una posición sesgada, y exigió que Los contra ataques de los grupos de resistencia se detuvieran.

¿Dónde está Gaza y por qué Israel la ataca constantemente?

La tierra de Palestina consta de dos regiones separadas llamadas Cisjordania del río Jordán y la región de Gaza; Cisjordania está al este de los territorios ocupados y Gaza al suroeste.

La región de Gaza tiene una longitud de 41 km y una anchura de entre 5 y 15 km, y esta región limita con Egipto por el sur, Israel por el este y el norte y el mar Mediterráneo por el oeste.

Con cerca de dos millones de personas, Gaza es la zona más densamente poblada del mundo. La mayoría de los residentes de Gaza son refugiados que llegaron a Gaza desde otras ciudades y pueblos ocupados por Israel.

El punto a considerar es que desde 2006, Gaza está bajo el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo del régimen sionista, y cualquier entrada y salida de Gaza está prohibida.

En respuesta a la pregunta "¿Por qué el régimen sionista apunta específicamente a Gaza?" Hay que decir que Gaza es el núcleo de la resistencia palestina; un área densamente poblada que alberga principalmente a refugiados pobres; Una ciudad que siempre ha sido centro de resistencia y lucha contra la ocupación sionista.

El régimen sionista quiere destruir la región de Gaza donde viven los palestinos para lograr su sueño, que es la ocupación total de la tierra palestina.

Consecuencias del ataque de tres días del régimen sionista en la Franja de Gaza

1. La primera consecuencia de la guerra es la prueba de la incapacidad del régimen sionista para participar en una guerra de larga duración; La reciente guerra contra Gaza comenzó en la noche del 5 de agosto y terminó el 7 de agosto.

En otras palabras, esta guerra duró menos de 3 días, que es la guerra más corta del régimen de Jerusalén ocupada contra los palestinos. Aunque los sionistas tratan de aparentar que han logrado sus objetivos en la guerra y por eso la terminaron en el menor tiempo posible, la realidad es que en las últimas dos décadas la duración de las guerras israelíes contra los palestinos ha disminuido.

En la situación actual, especialmente las elecciones parlamentarias anticipadas del régimen sionista, el gabinete de Yair Lapid no entró en una guerra a largo plazo.

2. La segunda consecuencia de la guerra es la aceptación tácita por parte del régimen sionista del poder disuasorio de la resistencia palestina. En respuesta al ataque del régimen sionista, la Yihad Islámica Palestina por sí sola llevó a cabo sucesivos ataques con misiles contra los territorios ocupados y, al mismo tiempo, para aceptar el alto el fuego propuesto, había condiciones previas, incluida la liberación de Bassam Al- Saadi y Khalil Awawdeh, prisioneros palestinos de la prisión del régimen sionista y se determinó la apertura de los cruces de Gaza y el suministro de combustible a esta región, y es tras el compromiso de Egipto de implementar estas condiciones que acepta el alto el fuego.

Esta situación muestra que la disuasión de la resistencia contra el ejército sionista ha llegado a tal punto que tiene que aceptar los términos de la Resistencia para poner fin a la guerra que comenzó.

3. La tercera consecuencia importante de la guerra es que demostró al régimen sionista que existe unidad entre los grupos palestinos para enfrentar este régimen. En la guerra reciente, el régimen sionista atacó a los comandantes y posiciones de la Yihad Islámica Palestina y trató de crear una brecha entre Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Sin embargo, al darse cuenta de esta táctica del régimen de Jerusalén ocupada, Hamás puso en la agenda el apoyo a la Yihad Islámica Palestina, y las autoridades y Hamás advirtió al régimen sionista de no poner fin a la guerra. Esta advertencia y preocupación por la mayor cohesión de los grupos de resistencia palestinos es otra razón de la brevedad de la guerra.

El movimiento Hamas calificó la guerra reciente como una guerra contra Gaza y enfatizó en un comunicado poco después del inicio de la guerra que la resistencia palestina contra la agresión está unificada y aumentará los perjuicios de este ataque para el gabinete de Yair Lapid y Benny Gantz. Esta declaración mostró que la táctica del régimen sionista para crear división entre la Yihad Islámica y Hamás fracasó.

4. El Comité Financiero de la Knesset (parlamento) del régimen sionista, en un informe, estimó la cantidad de daño causado al régimen israelí como resultado de la guerra de 3 días en Gaza en 300 millones de shekels (la moneda del régimen sionista), equivalente a unos 92 millones de dólares.

Según este informe, en la reciente guerra en Gaza, se informaron 222 casos de daños directos en las áreas de asentamientos sionistas, incluidos 84 casos en Ashkelon Ascalon, 66 casos en Sderot y 72 casos en otras áreas ocupadas.

Se reveló el verdadero rostro del primer ministro del régimen sionista

En el ataque de tres días del régimen sionista a la Franja de Gaza, el verdadero rostro del primer ministro del régimen sionista, Yair Lapid, se hizo más claro para la opinión pública mundial.

Antes de esto, debido a la falta de experiencia y actividad militar de Lapid en el campo de los medios y el periodismo, la opinión pública del mundo creó la impresión de que era diferente de otras figuras políticas del régimen sionista, pero durante esta guerra quedó claro que él no solo no es diferente de Benyamin Netanyahu, el ex primer ministro, y otras caras de este régimen falso, sino que es incluso peor que ellos.

Al menos 50 palestinos fueron martirizados y más de 360 ​​personas resultaron heridas durante esta guerra, que se llevó a cabo por orden directa de Lapid.

Teniendo en cuenta que hay alrededor de dos millones y medio de personas viviendo en Gaza con un área de más de 350 kilómetros, y debido al alto crecimiento de la población, la mayoría son niños y adolescentes, por lo que es difícil e imposible separar militares. Y objetivos civiles en Gaza, por lo que cualquier acción militar del régimen sionista en esta región siempre va acompañada de la comisión de crímenes de guerra.

Moralmente, Lapid perdió por completo esta guerra y sus manos estaban manchadas con la sangre de civiles y especialmente de niños palestinos, y quedó claro para todos que Lapid es el otro lado de Netanyahu.