Mujer: Una Joya en las Religiones Celestiales, y Un Instrumento en la Mano de la Mercancía Occidental

El filósofo, historiador y autor estadounidense Will Durant dice: "Durante la Edad Media, los judíos todavía adornaban a sus mujeres con ropa lujosa, pero no les permitían salir en público con la cabeza descubierta. No cubrir el cabello era una violación que hacía que el perpetrador fuera pasible de divorcio. Entre las enseñanzas de la religión era que un hombre judío no debe orar en presencia de una mujer que tiene el cabello descubierto.