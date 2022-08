Formas de Participación y Responsabilidad de los Miembros de la Familia

2. La participación ayuda a la comprensión mutua y la empatía de más miembros de la familia. La suposición de la falta de cualquier tipo de participación dinámica muestra que los miembros de la familia no confían entre sí. Una familia que no puede invitar a sus miembros a participar, no conoce sus talentos o no confía en ellos, por lo que sus miembros no pueden complementarse. Tal familia sufre por la debilidad y el aislamiento de sus miembros.