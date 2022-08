Enfrentarse al Temor al Matrimonio

Piense en lo que cambiaría si se casara con alguien a quien ama, o lo que cambiaría si no dejara a su pareja y no se casara. Mirarlo desde esta perspectiva puede ayudar a superar el miedo al matrimonio.

Debe saber que es lo que quiere de una relación y lo que no. Cuando siente carencias en la relación y no lo comparte con la otra parte, entonces no solo se hace daño a sí mismo sino también a su pareja. Así que sean honestos el uno con el otro, de esa manera ya no se sentirán oprimidos o asfixiados.