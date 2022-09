Mis recuerdos de Arbaín

La televisión y los medios europeos no publican las noticias del duelo de Ashura , la ceremonia de Arbaín y la marcha shiíta. Algunas embajadas de países árabes afines al Wahabismo protestaron para que no se publicaran tales noticias. Porque no quieren que la gente común y otros musulmanes conozcan al Imam Husáin (P). ¿Cuál es la razón? Porque tienen miedo del Imam Husáin (P), porque es el movimiento del Imam Husáin (P) lo que deshonra a Muawiya, Yazid y sus seguidores. Pero, gracias a Dios, la gente de Europa se está volviendo más consciente de este evento cada año. La razón es clara. Imam Husáin (P) no pertenece sólo a los Shi'tas, musulmanes y una cierta clase. El wahabismo pone obstáculos. Intenta cerrar los ojos ante este incidente. Pero Imam Husáin (P) y Arbaín son la causa de la unidad entre los musulmanes y la causa de la unidad mundial. Ahora, por mucho que intenten tapar esta luz, no lo conseguirán. Intentan ennegrecer este movimiento, burlarse de él o mostrar imágenes que distorsionan el rostro de Shi'ah. Por ejemplo, si busca el nombre Shi'ah en Internet, ¿qué se mostrará? Tanta belleza; ¿Acaso muestran estos? Obviamente no. Las primeras imágenes que se muestran son de flagelación y sangre y golpeando el cuerpo con una cadena de cuchillos. Han mostrado lo mismo a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque quieren decir que los Shi'ah no usan la razón y que su movimiento no se basa en la racionalidad, para que la gente del mundo se disguste con los Shi'tas y los asuste. Quieren decir que solo actuamos en base a supersticiones y prejuicios.