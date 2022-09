Temporalidad y Simbolismo del Número Cuarenta en la Ceremonia de Arbaín

Después de este episodio, Moisés baja de la montaña: “Al acercarse al campamento, vio al becerro y danzas; Moisés se encendió de ira; con sus manos arrojó las tablas y las quebró al pie del monte” (Ex 32,19). Todo tiene que hacerse. nuevamente, Moisés otra vez sube a la montaña… “El Señor le dijo a Moisés: 'Escribe estas palabras, porque sobre la base de estas hago un pacto contigo y con Israel”. Así estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, las diez palabras” (Ex 34,27-28). Deuteronomio (9,9-18) retomará este episodio poniéndolo en boca de Moisés, añadiéndole la idea de que, para Moisés, los cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber son una forma de intercesión por los pecados del pueblo, intercesión eficaz según Dt 10,10. Otra gran figura del Antiguo Testamento está vinculada al monte de Dios: el profeta Elías, perseguido por el odio asesino de la reina Jezabel, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, Horeb (1 Reyes 19,8) después de esta larga caminata por el desierto, Elías está listo para encontrarse con el Señor Dios. ¿Lo encontrará como Moisés en el Sinaí en el viento tormentoso, en el terremoto o en el fuego? No, sino “en una voz del fin del silencio” (1 R 19,12).