Un Perfecto Ejemplo a Seguir

No era vengativo y perdonaba a los que le hacían daño.

Cuando montaba a caballo, no permitía que nadie lo acompañara a pie para que no pareciera un sirviente.

"Él" se opuso a la opresión y no le temía nadie.

"Él" no eligió un lugar específico para sí mismo en las reuniones e incluso lo prohibió. Cuando entraba en una asamblea, se sentaba en cualquier espacio libre.

Cuando "él" daba algo como regalo, no lo recordaba, ni mencionaba su entrega.

"Él" no regañaba nadie, no los culpaba, y no buscaba encontrar las faltas o deslices de las personas.