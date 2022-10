El Avance del Multilateralismo a la Expectativa de los Pueblos del Mundo

Entretanto, las intervenciones de Erdogan no han sido del todo claras o específicas; con Irán ha firmado ocho acuerdos de cooperación en diversos campos a saber: desarrollo de la Seguridad Social, deporte, apoyo a las pequeñas empresas, sistemas de información y difusión; a pesar de dichos acuerdos, al abordar el tema para contribuir en la estabilidad y la paz de la región a partir del conflicto impuesto en Siria, se limita mencionando lo que se debe lograr, en líneas generales pero no presenta un proyecto concreto tributando al diálogo de paz sostenido. Sus ligeras declaraciones en cuanto a proporcionar ayuda humanitaria en Siria, como misión importante de las naciones participantes del proceso de Astana, al mismo tiempo da un enfoque -señalado como doble rasero-, planteando insistentemente aumentar el envío de fuerzas turcas para combatir “protegiendo su seguridad”, a grupos terroristas apostados al Norte de Siria, caracterizándolos como grupos terroristas Kurdos financiados por EEUU. Mientras Putin y Raisí mantienen que dichos grupos también son contratados por la propia administración turca; es lo mismo a denunciar la inoculación y permanencia del terrorismo en la zona protegido por EEUU. Los mandatarios de las naciones de Oriente Medio y Asia Occidental, conocen la forma de proceder del presidente turco, por lo tanto lo vigilan muy de cerca Irán, Rusia, Líbano y Siria, muy especialmente el presidente sirio Bashar al-Ásad no confía en Erdogan acusándole de mentiroso he hipócrita por evadir compromisos, y porque así como dice querer encontrar solución definitiva a la crisis siria, igualmente ha normalizado nexos con Israel en el mes de marzo 2022, postura muy criticada por países islámicos e incluso no islámicos, catalogándola como una burla y traición al pueblo Palestino. El analista político Carlos Santa María, en respuesta a la cadena iraní HispanTV, acerca de esta normalización enfatiza, “el hecho de destruir flagrantemente las casas de las familias palestinas, torturarlos y asesinarlos demuestra claramente que no se puede normalizar un genocidio”. En reiteradas ocasiones el mandatario turco ha promovido una política de doble moral o doble cara, dirigida hacia la oportunidad más conveniente para él, que conlleve a cumplir su empecinado deseo de reconstruir “la Gran Turquía” o Turquiyé como le renombró recientemente; es decir, toda esta intención desesperada sugiere que podría ser capaz de vender el alma al diablo por hacer realidad su capricho, pero sin que sus trampas queden al descubierto, cual angelito que tira la piedra y esconde la mano, con calma y alevosía.