El Amable Valiente

Hacía calor y sol, el sol no permitía que la gente fuera a trabajar y comprar fácilmente. Era al mediodía y la mayoría del pueblo descansaba y comía bajo el techo de la casa y la mezquita. Hacía suave viento que acariciaba como siempre los rostros de la gente de Medina.

Algunos de sus amigos vieron al Imam de lejos sentado a la sombra de una palmera. Cuando se acercaron a él, vieron un perro sentado a su lado. El Imam comía un bocadillo y tambien le daba un pedazo del bolcadillo al perro. Sus amigos se sorprendieron y dijeron: "Oh, hijo del Mensajero de Dios, déjanos quitarte a este perro para que no te moleste al comer. Tanto tu comida es poca como este perro callejero está muy sucio".

El Imam Hasan (P) prohibió a sus amigos que hagan esa acción y dijo: “Dejenlo; me avergonzaré ante Dios si una criatura me ve comiendo y no le doy de mi comida".