El Encaminador de la Vida

Incluso yo he estado presente en muchas de las contiendas; a veces también he apoyado a una de estas partes. Contiendas que terminaron en muerte: quitar el derecho a vivir a alguien exactamente como yo. Es cierto que todavía no he matado a nadie, pero no creo no haber influido en las matanzas. Mi apoyo u oposición —como un píxel entre millones de píxeles— ha completado la imagen de la guerra.